Tyler (27) verdient maandelijks 500.000 dollar en hoeft zijn woonst niet te verlaten

06 januari 2019

19u41

Tyler Blevins verdient elke maand meer dan 500.000 dollar (438.000 euro) en moet het huis daarvoor niet verlaten. Als professionele speler van het extreem populaire schietspel Fortnite heeft de 27-jarige e-atleet de lucratieve sponsordeals maar voor het grijpen.

Adverteerders als Red Bull of Uber Eats raken in vervoering door zijn 20 miljoen abonnees op YouTube en zijn 10 miljoen volgers op het gamekanaal Twitch. Vele fans zijn zo vervoerd door zijn game-kunsten met bijgevoegd commentaar dat ze hem via Paypal willekeurige fooien schenken.



In het uiterst verslavende Fortnite waarvan onlangs het zevende seizoen werd uitgebracht, moeten gamers mekaar schietend bekampen tot er één survivor overblijft. En Tyler Blevins, vooral bekend als ‘Ninja’ of ‘NinjasHyper’, wordt door de game-gemeenschap als ‘s werelds beste beschouwd.



2018 was voor de getrouwde Amerikaan een schitterend jaar. Hij verscheen in verschillende Amerikaanse primetime-talkshows, stond op de cover van het sportblad ESPN, en verbrijzelde samen met rapper Drake de publieksrecords op Amazon-dochter Twitch, samen met YouTube Gaming het grootste videoplatform voor gamevideo’s. Op 14 maart keken 635.000 abonnees tegelijkertijd naar hun marathonsessie.

Blevins laat anderen via het videoplatform Twitch meegenieten van zijn spelletjes en doet dat op zo’n entertainende manier dat mensen hem daar vrijwillig geld voor geven. Op een doordeweekse dag lokt zijn Twitch-kanaal mintens 12.000 abonnees. Per dag brengt hij zo’n twaalf uur al gamend door.

De bij tieners razendpopulaire Blevins houdt naar eigen zeggen zijn voetjes op de grond en waarschuwt fans niet te snel in zijn voetsporen te treden. “Je kunt niet alles zomaar opgeven om snel professioneel gamer te worden”, drukt hij fans op het hart. Ook bij hem ging het stapsgewijs. Na het behalen van zijn humanioradiploma werkte hij eerst nog bij de Amerikaanse restaurantketen Noodles & Company vooraleer hij zich volledig toelegde op zijn gamecarrière. Epic Games, het bedrijf achter Fortnite, maakte vorig jaar zo’n drie miljard dollar winst, luidens goed ingelichte bronnen.

