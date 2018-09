Tweakers Gaming Live wordt zalig feestje voor gamers Ronald Meeus

19 september 2018

09u49

Bron: tweakers.net 0 Games Een esports event waarbij de toppers in de gamewereld met elkaar in de clinch gaan, een van de grootste lan-party's van het land en een expo met al het laatste rond gaming. De organisatoren van Tweakers Gaming Live pakken het groots aan met hun nieuwe evenement, van 9 tot en met 11 november in de Brabanthallen in Den Bosch. De ambitie van de organisatoren is duidelijk: "We willen local heroes creëren die kunnen doorgroeien naar de wereldtop.''

"Tweakers Gaming Live is een combinatie van drie dingen: een esports event, een grote lan-party en een tentoonstelling rond gaming," legt Sander van den Hout (De Persgroep Online) uit. Het evenement wil duizenden enthousiaste, ook Belgische gamers naar de Brabanthallen lokken. En dat hoeven geen freaks te zijn.

"Het is heel breed," aldus van den Hout. "Omdat esports nog zo nieuw is mikken we vooral op iedereen die iets heeft met gaming of esports. Dus het is zowel voor vaders met kinderen, die vooral Fortnite spelen, als voor de wat oudere gamer die bijvoorbeeld Counterstrike speelt. We delen de zalen dus ook zo in dat jonge kinderen niet in de zaal komen waar games worden gespeeld voor een oudere leeftijdscategorie. De minimale leeftijd voor Counterstrike is bijvoorbeeld 16 jaar, daar zullen dan geen 11-jarige kinderen in de zaal te vinden zijn."

Lees ook: Dit zijn de vijf interessantste videogames van het najaar

Esportstoernooi

Competitief wordt het ook, want er worden natuurlijk podiumprijzen uitgedeeld. Zo zullen er contests zijn voor Fortnite en CS:GO, een Heartstone-toernooi en een League of Legends-competitie. "Voor de shooter Counter-Strike: Global Offensive doen onder meer Defusekids en Edevia mee", somt Van den Hout op. "Voor League of Legends komen Sector One, New Dynasty en Echo Zulu. Dat zijn binnen de Benelux de topteams van dit moment."

TIP: Deze games koop je momenteel voor minder dan 40 euro

De geplande lan-party, waar vijfhonderd mensen tegelijk multiplayergames tegen elkaar kunnen spelen, belooft ook veel moois. "We merken dat de community behoefte heeft bij elkaar te komen", zegt Van den Hout. "Onze bezoekers hebben een enorme passie voor games, sleutelen aan computers, spelen met 3d-printers, etcetera. Wat het ook is: ze doen dat via internet. Maar we merken dat ze juist ook heel graag met elkaar – liefst langer dan een dag – over die onderwerpen praten. Dan kan alleen maar goed met een evenement.”

Naar eSports kijken is overigens ook een erg populaire bezigheid geworden, dus wat er op het podium gebeurt zal evengoed door heel wat bezoekers worden gevolgd. "Vier op de tien jongeren spelen en kijken al esports, en als we kijken naar de Tweakers-community, dan kijkt maar liefst 82 procent gemiddeld zeven uur per week", zegt Van den Hout. "Het is dus – vooral onder jongeren – echt wel in."

Tweakers Gaming Live gaat door van 9 tot 11 november in de Brabanthallen in 's Hertogenbosch. Klik hier voor info en tickets.

Lees ook:

Naar deze epische videogames is het in 2018 nog halsreikend uitkijken

Gamers opgelet! Vijf redenen om over te schakelen naar een 4k-tv

Cyberpunk 2077 Preview: Welkom in Night City