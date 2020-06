Toegankelijker én realistischer tegelijk? Wij raceten al mee met 'Project Cars 3'

Ronald Meeus

11 juni 2020

11u01 0 games Met een trailer vol fel gepimpte bolides kondigde de Britse studio Slightly Mad een derde game in haar bekende racereeks Project Cars aan. We kregen ondertussen al een iets diepere indruk van de game te zien, meeturend over de schouders van de makers.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Er komen ieder jaar tientallen racegames uit, maar de ware toppers onder de racefranchises zijn op één hand te tellen: er is Forza Motorsport voor de Xbox-consoles, er is Gran Turismo voor de PlayStation, en er is - los van welke videogamehardware je in huis hebt - Project Cars. Een derde game in die franchise, die nog maar vijf jaar bestaat maar zich niettemin al in poleposition wist te rijden, komt later dit jaar uit. De eerste indrukken, na de trailer, kregen ondertussen al heel wat commentaar omdat ze lijken te wijzen op een heel arcade-achtige racegame, in de trant van Need For Speed of Forza Horizon. Een game waarin er heel wat hulp in bijvoorbeeld het bochtenwerk wordt gegeven en de racepret boven de autosimulatie staat. Maar volgens Pete Morrish, director of production bij het Britse gamebedrijf Slightly Mad Studios, willen ze vooral af van die schaal tussen toegankelijkheid en simulatie waarop racegames altijd worden gezet.

Geen lelijke racegames meer

“We zien Project Cars 3 als een heel gedetailleerde, waarheidsgetrouwe, dynamische simulator, maar dan goed verpakt voor spelers die simulaties misschien saai vinden”, zegt Morrish. “Onze missie, onder andere, is bewijzen dat simulatie en plezier elkaar niet in de weg hoeven te staan. Intensiteit, daar doen we het voor. Wel haken we misschien iets meer in op de car culture, het petrolhead-element. En wat de looks van de game betreft: kijk, er bestaan geen lelijke racegames meer. Ze zien er allemaal heel mooi uit. Het gaat hoogstens nog om de accenten die je legt, om kleine ruwe randen. Een paar daarvan hebben we ook verder weggevijld. Realisme vinden we uiteindelijk niet zo belangrijk: visueel moet onze game vooral de intensiteit en sereniteit van de ervaring in de verf zetten. Waar we ook op hebben gelet is dat het én mooi is én altijd met 60 beelden per seconde loopt.”

Meteen een dikke bak

Project Cars 3 is een game die gericht is op de huidige generatie gamehardware, die vanaf het najaar stilaan zal worden vervangen door nieuwe consoles: een bewuste keuze, zegt Morrish, omdat het publiek voor de PlayStation 5 en Xbox Series X initieel nog erg klein zal zijn. Maar er zitten wel een pak technische vernieuwingen in de game: de autobanden zullen bijvoorbeeld realistischer verslijten, het licht buiten heeft een 24-uurscyclus, er zijn wisselende weersomstandigheden, en de artificiële intelligentie van de tegenstanders ging er ook weer wat op vooruit. Buiten die typische verbeteringen komt er bovendien een grote schaalbaarheid wat de moeilijkheidsgraad betreft, en er zit volgens de makers een spannende ‘metagame’ in, waarin de speler er op langere termijn zichtbaar op verbetert bij iedere race die hij rijdt.

“Heel belangrijk is dat je in Project Cars 3 onmiddellijk een wagen krijgt die een plezier is om mee te rijden”, zegt Joe Barron, marketing- en eSports-manager bij Slightly Mad Studios. “Progressie mag niet in de weg staan van plezier. We hebben in de ‘career mode’ alle computergestuurde hulp, onder meer in de bochten, herwerkt, zodat het je niet in de weg loopt. De game onder de knie krijgen gebeurt op een heel natuurlijke manier. Het zit ook in het beloningssysteem: hoe meer je op eigen houtje rijdt, hoe meer ervaringspunten je er in één keer bij krijgt voor je prestaties.”

In de trailer zie je meer over de auto’s en de locaties:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.