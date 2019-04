Tiener (14) verdient 15.000 euro per maand door Fortnite te spelen Hans Renier

03 april 2019

19u20

Bron: The Washington Post, ABC7, Youtube 0 Games Hij is amper 14 jaar oud, maar verdient geld met hopen. Door Fortnite te spelen. “Gemiddeld acht uur per dag, en in het weekend soms wel 18 uur. Ik zie het als werk.” Naar school gaat hij dan ook niet. Maak kennis met Griffin Spikoski.

De tiener uit New York is ontzettend populair op Youtube en Twitch. Onder de naam ‘Sceptic’ postte Griffin er amper 9 maanden geleden zijn eerste filmpje. Hij speelt Fortnite en geeft live commentaar bij de game. Zijn Youtube-kanaal heeft intussen bijna 1,2 miljoen volgers. Hij haalde meer dan 70 miljoen views.

“Het is eigenlijk een bedeesde jongen”, zegt zijn vader Chris. “Hij hield er nooit van om in de belangstelling te staan. Maar toen hij live commentaar begon te geven bij Fortnite, kwam plots een heel andere persoonlijkheid naar boven.” Zijn video’s bleken meteen waanzinnig populair.

Financieel adviseur

“Rond juni kregen we de eerste 100 dollar van Twitch”, vervolgt Chris. “We waren stomverbaasd. Oh hemel, hij heeft daadwerkelijk wat geld verdiend”, lachten we. Vanaf toen ging het snel. “Twee maanden later hadden we al een boekhouder en financieel adviseur nodig.”

Op minder dan een jaar verdiende Griffin omgerekend 175.000 euro. “Je moet heel toegewijd zijn”, zegt de 14-jarige zelf. Hij besteedt zowat al zijn tijd aan Fortnite. “Minstens acht uur per dag. In het weekend soms wel 18 uur. Het is een beetje als topsport.”

Huiswerk

Naar school gaat hij niet. De gamer volgt zijn lessen online. “Toen hij online plots zo populair werd, waren we bezorgd over hoe dat op school zou lopen. Daarom kozen we voor thuisonderwijs.” Zijn vader benadrukt wel dat huiswerk altijd voor gaat.

Griffin, die nog een zusje van 10 jaar heeft, is al sinds zijn 3 jaar verslingerd aan games. “Hij doet nu waar hij altijd van gedroomd heeft”, zegt mama Kathleen Connolly. “Ik besefte eigenlijk nooit dat hij zo goed was in het spel. Hij vertelde het me zelf wel. En toen bevestigde plots de hele wereld het.”

De eerste video die hij op Youtube postte, vorig jaar in juni, werd al meer dan 7,5 miljoen keer bekeken:

