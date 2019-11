Tien jaar werk en 70 miljoen euro kosten: game ‘Kingdom Under Fire II' is eindelijk klaar

Ronald Meeus

12 november 2019

16u42 5 games Met een groots lanceringsevent in middeleeuwse stijl stelde het Koreaanse gamebedrijf Blueside zijn game Kingdom Under Fire II voor. Tien jaar lang zijn de ontwikkelaars eraan bezig geweest, met een totaal prijskaartje van meer dan 70 miljoen euro. Daar kon dus ook nog wel een duur feestje vanaf.

Ridderspelen, een waarachtig middeleeuws banket compleet met gebraden speenvarkentjes, een vuurspuwersshow: in het kasteel Reichenstein, in de buurt van de Duitse stad Mainz, haalden gameuitgever Gameforge en ontwikkelstudio Blueside een paar dozijn videogamejournaille, YouTubers en influencers bij elkaar om de nieuwe game Kingdom Under Fire II voor te stellen. Het kon ervan af, want Blueside heeft ondertussen liefst 72 miljoen euro uitgegeven om de game af te werken. Dat geld werd wel over een periode van meer dan tien jaar gespendeerd: de game werd in 2008 al aangekondigd, en is het afgelopen decennium constant in volle ontwikkeling geweest.

Veel gesleuteld

“Het is gewoon een game waaraan we een hoop hebben moeten sleutelen”, verdedigt creative director Joo-Bo Kim de lange ontwikkeltijd van de game. “We wilden twee verschillende gamegenres, dat van de realtimestrategy en de mmorpg, een massieve online roleplayinggame, bij elkaar te brengen. Twee genres die allebei sterk op een achterliggend systeem van variabelen werken; we moesten ervoor zorgen dat die niet in elkaars weg gingen lopen. En ja, tijdens die tien jaar zijn er heel wat evoluties geweest in technologie: computers evolueerden van 32- naar 64-bit-machines, en we hebben ook constant onze ‘engine’ bijgewerkt, de software die de 3D-wereld en de fysica in de game regelt. Maar we zijn nooit moeten herbeginnen: de focus van de game lag vanaf het eerste moment bij het leveren van veldslagen waarin een massa soldaten tegelijkertijd tegen elkaar vecht, en dat hebben we constant - samen met de groeiende rekenkracht in pc’s - bijgeschaald. Uiteindelijk vecht je in Kingdom Under Fire II veldslagen uit waarin ongeveer tienduizend soldaten tegelijkertijd met elkaar strijden”

Twee genres in één

Dat ruime overzicht over het slagveld vormt één van de genres waarover Kim het had: een strategische game waarbij je als speler de troepenbewegingen constant moet bijsturen. Maar met een eenvoudige druk op de knop kun je ook inzoomen op je aanvoerder, die te midden van het strijdtumult zijn eigen gevechten levert met vijandelijke troepen. Vaak kun je er zo, met een goed gekozen speciale slag, tientallen tegelijkertijd omverkegelen. Wat dat betreft kun je Kingdom Under Fire II als een soort mix zien tussen Dynasty Warriors (omwille van de spectaculaire actie in derde persoon) en Total War (de strategische actie). “Maar een vechtgame als Tekken inspireerde ons eigenlijk sterker”, zegt Kim. “Het is een game waarin finesses zitten die je jezelf beter en beter eigen maakt. En die je met groeiend succes gebruikt om de zwaktes in je tegenstander zijn verdediging uit te buiten.”

Kingdom Under Fire II is een game waarin je met meerdere spelers tegelijk kunt spelen, elkaars legers met elkaar combinerend tegen een grote tegenstander, of met elkaar in de clinch kunt gaan. Hij verschijnt voorlopig alleen voor de pc: op dit moment is geen consoleversie in de maak.