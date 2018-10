Tien Belgische hogescholen en universiteiten gamen tegen elkaar in nieuwe e-sportcompetitie RIV4L College League sam

23 oktober 2018

14u28 5 Games Ons land is een e-sportcompetitie rijker. In de RIV4L College League vertegenwoordigen studenten hun hogeschool of universiteit, inclusief de universiteiten van Leuven en Gent. De Brusselse VUB doet niet mee, de Franstalige tegenhanger ULB wel.

De competitie van organisator 4Entertainment focust voor het eerste seizoen op de games League of Legends, FIFA 19 en Hearthstone. Deelnemende teams bekampen in eerste instantie studenten van dezelfde instelling, waarna de winnaar het opneemt tegen de kampioenen van andere hogescholen en universiteiten.

Voordelen

“Vergelijkbare projecten in het buitenland tonen dat competitief gamen vele voordelen heeft qua ontwikkeling”, laat de organisatie weten. “Het bevordert communicatie, leiderschap, zelfvertrouwen, zin voor werken in teamverband, besluitvorming en reactietijd.”



“Tevens verbetert het de concentratie, begrijpend lezen en handigheid, allemaal eigenschappen die studenten kunnen gebruiken ter voorbereiding van hun verdere leven. Bovendien kan het flink wat deuren openen voor een toekomstige carrière. De gamessector is de voorbije jaren bezig aan een stevige opmars en de werkgelegenheid binnen de industrie zit daardoor in een stijgende lijn.”

E-sportruimtes

De organisatie laat nog weten dat veel scholen echte e-sportruimtes gaan inrichten zodat de spelers en teams het daarin tegen elkaar kunnen opnemen. Voor het eerste seizoen zijn de deelnemers HoGent, Howest, KU Leuven, Odisee Hogeschool, UC Louvain, Universiteit Gent, Vives Hogeschool, EPHEC, Université Libre de Bruxelles en UC Leuven-Limburg. De competitie zal worden uitgezonden op het online streamingplatform Twitch.