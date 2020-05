Thuisblijvers coronacrisis helpen game-ontwikkelaars EA en Activision Blizzard aan fikse winst Esports Club

06 mei 2020

23u01

Bron: AD.nl 0 Games Waar een hoop bedrijven in de problemen komen tijdens de coronacrisis, boeren game-ontwikkelaars Electronic Arts (EA) en Activision Blizzard juist erg goed. De cijfers van beide bedrijven zijn beter dan verwacht én beter dan vorig jaar.

Als gevolg van de coronacrisis blijven veel mensen thuis en neemt het aantal (online) gamers toe. Dat is ook te zien aan de cijfers in het eerste kwartaal bij een aantal ontwikkelaars.

Mijlpaal voor FIFA

EA, dat onder andere ‘Apex Legends’, ‘FIFA’ en ‘The Sims’ in populariteit zag groeien de afgelopen tijd, noteerde een winst van ruim 385 miljoen euro, ten opzichte van de 193 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van 2019.



Vooral de populariteit van het voetbalspel ‘FIFA 20' is gigantisch. Tijdens de coronacrisis speelden 25 miljoen unieke spelers het spel, wat een mijlpaal voor deze game is.

Call of Duty: Warzone en Candy Crush

Ook Activision Blizzard profiteert van deze periode waarin veel mensen thuis zitten. De ontwikkelaar noteerde in het eerste kwartaal een winst van ruim 460 miljoen euro. Dat is een progressie van 50 miljoen euro tegenover de eerste drie maanden van 2019.



Het gratis spel ‘Call of Duty: Warzone’ werd door 60 miljoen unieke spelers gespeeld en ‘World of Warcraft’ zag een toestroom van oud-spelers die de game al een tijdje niet meer aangeraakt hadden. De ontwikkelaar meldt ook dat ‘Candy Crush’ zeer goede zaken deed in het eerste kwartaal van 2020.