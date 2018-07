Thorben (18) verdient bakken geld met spelletje Fortnite op Playstation Sebastiaan Quekel

02 juli 2018

16u49

Bron: AD 1 Games Hij verdient meer dan een piloot, wordt elke dag bestookt met honderden fanberichten en kan niet eens meer over straat zonder herkend te worden. En dat alleen maar omdat Thorben (18) goed is in één ding: gamen.

De jonge Udenaar is op de Playstation de beste Fortnite-speler van Nederland en heeft op YouTube een van de snelst groeiende gamekanalen ter wereld. ,,Dat kinderen met je op foto willen omdat ze je een held vinden, ik vind het insane."



Had je Thorben van Berkel een half jaar geleden verteld waar hij nu zou staan, dan had hij je recht in je gezicht uitgelachen. ,,Nee, ik had dit nooit durven dromen. Het is niet normaal", zegt de jonge Udenaar. ,,Bizar hoe je slechts in een paar maanden van helemaal niets, naar heel veel kunt gaan."

Voorbeeld

Daar is geen woord van gelogen. Thorben begon pas in februari met het opnemen van zijn potjes in Fortnite. Sindsdien staat de teller op ruim 130.000 abonnees. Zijn hilarische (en vaak hysterische) livestreams worden tegelijkertijd door duizenden gamers bekeken. Vaak door jonge kinderen die in Thorben een voorbeeld zien. Een held.

Zelf is hij bescheiden onder alle aandacht. ,,Ik was er gewoon op tijd bij", verklaart hij zijn succes. ,,Ik startte mijn kanaal op aanraden van vrienden. Ik had helemaal geen ervaring met presenteren of met het opnemen van games. Vrienden vonden het leuk om naar mij te kijken, omdat ik het spel snel door had. Ik kan het nu wel aardig, op zich."

Beste spelers ter wereld

'Aardig' is nogal een understatement: Thorben hoort bij de beste twintig spelers van de wereld en kan, als hij een beetje geluk heeft, ontzettend veel geld verdienen als straks de internationale toernooien van start gaan. Of je net zo goed kan worden als hij?



,,Natuurlijk! Alles draait om geduld. Veel oefenen, leren van andere spelers en nooit opgeven. Mijn eerste twee potjes waren waardeloos. Ging meteen dood, had niets in te brengen. Maar door veel te oefenen werd ik al snel beter."



,,Vooruit", vult Thorben snel aan, ,,je moet wel een beetje gevoel hebben voor schietspellen. Snel en behendig zijn. Anders wordt het een lastig verhaal. Maar in principe kan iedereen goed worden in Fortnite. Zolang je er maar veel tijd in stopt. Dagen. Weken. Maanden."

'Boel is ontploft'

Zijn gamekanaal vThorben begon nog als grap, maar al snel merkte de Udense scholier dat veel gamers zaten te smullen om zijn onmiskenbare talent. ,,De boel ontplofte nadat ik een paar potjes had gewonnen", herinnert hij zich. ,,Daar moest ik even mee leren omgaan, met al die aandacht. Opeens willen er allemaal mensen met je op de foto. Laatst was ik op uitnodiging een dagje in Walibi. Staan er twintig kinderen daar in een rij op je te wachten. Helemaal shakend. Echt insane gewoon."

Wat Thorben dan zoal te horen krijgt? ,,Dat ik een held ben. Een inspirator. Zo voel ik me natuurlijk niet, maar ik vind het wel geweldig dat al die kinderen roepen dat ze zo veel van me leren. Dat ze naar me kijken om zelf ook beter te worden. Dat vind ik persoonlijk het meeste waard van alles. De fame moet niet naar je hoofd stijgen. Je moet gewoon rustig en dicht bij jezelf blijven."

Donaties

Op dit moment is Thorben bezig met een ict-opleiding, maar hij heeft nu al voornemens om fulltime YouTuber te worden. ,,Ik kan er inmiddels goed van leven. Krijg veel aanbiedingen van sponsoren en bedrijven. En zo nu en dan krijg ik donaties van kijkers. Gewoon omdat ze het leuk vinden wat ik doe. Dat alles tikt wel lekker aan. Hoeveel precies ik verdien? Dat wil ik liever niet in de media hebben. Laten we het erop houden dat het beter verdient dan een gemiddeld salaris."

Hoewel de Udenaar het succes van zijn kanaal aan Fortnite te danken heeft, kijkt hij stiekem alweer vooruit. Naar andere projecten. ,,Het succes van Fortnite is immers niet eeuwig", legt hij uit. ,,Ik moet er rekening mee houden dat de hype straks weer over is. Daarom kijk ik nu al verder. Naar de volgende Call of Duty bijvoorbeeld, die in november uitkomt. Ook zie je dat steeds meer games het idee van Fortnite willen overnemen. Er is dus genoeg te doen de komende jaren."

Frietje in de snackbar

Waar het eindigt voor Thorben? ,,Ik hoop nooit!", lacht hij. ,,Gamen is mijn lust en mijn leven, doe het echt ontzettend graag. Ik heb alleen absoluut niet de ambitie om hiermee een bekende Nederlander of zo te worden. Ik wil gewoon mijn eigen ding blijven doen. Gewoon een frietje in de snackbar blijven eten met mijn maten. Moet er niet aan denken dat ze straks hier bij ons voor de deur staan. Daar zitten mijn ouders ook niet op te wachten, haha."

Wat is Fornite eigenlijk?

Fortnite/Battle Royale is een overlevingsspel. Je wordt als speler op een fantasie-eiland met 99 andere spelers gedropt en moet proberen al je concurrenten weg te schieten. Dat doe je door onderweg wapens te verzamelen, hout en stenen voor trappen en forten te verzamelen, en samen te werken met andere spelers. Het spel is gratis, maar de makers verdienen aan de ‘microtransacties’ (de aanschaf van bijv. een outfit) en het betaalde premium-abonnement.

Liever niet voor het slapen Het valt gamejournalist/expert Harry Hol (mediaopvoeding.nl) wel op. Dat veel ouders wat al té bezorgd doen over games als Fortnite. ,,Ze vragen zich soms wel heel snel af of hun kind niet ‘verslaafd’ is.’’ Wat hem betreft is er niks tegen Fortnite. Integendeel. ,,Het is niets meer en niets minder dan gewoon een leuk spel.’’ Hol is dan ook absoluut niet voor een kijkverbod en ook niet voor een al te strenge aanpak. ,,Sommige ouders eisen dat hun kind, als de ‘gametijd’ thuis verstreken is, zomaar midden in een potje ophoudt, maar je gaat kinderen die aan het voetballen zijn toch ook niet vragen halverwege te stoppen? Beter is het om een half uur eerder te zeggen: je hebt nog tijd voor één potje.’’ Toch moeten er, vindt hij, wel enige grenzen zijn. ,,Dat kinderen bijvoorbeeld eerst hun huiswerk maken en dan pas gamen. En dat ze het een uur vóór het slapengaan niet meer doen. Je wordt er namelijk, net als het kijken van een spannende film, behoorlijk hyper van.’’ Ouders doen er ook goed aan zich aan de leeftijdsclassificatie van het Europese PEGI te houden: Fortnite is geschikt voor kinderen vanaf 12. ,,Voor jongere kinderen kan zo’n schietspel nog erg spannend zijn. Ze kunnen bij verlies wel erg boos worden.’’ Ouders moeten hun kinderen daarnaast behoeden voor de impulsaankopen. ,,Laat kinderen nooit zomaar iets in het heetst van de strijd aanschaffen maar er een nachtje over slapen. Willen ze er echt hun zakgeld aan besteden?’’



Ook YouTuber Roy Beszelsen (Royalistiq) is groot geworden met de game Fortnite. In onderstaande beelden legt hij uit hoe hij er succesvol door is geworden en wat hij zo leuk vindt aan de game.