The Legend of Zelda: Breath of the Wild is Game van het Jaar

The Legend of Zelda: Breath of the Wild van Nintendo is de grote winnaar van de jaarlijkse internationale Game Awards. Het spel werd Game van het Jaar en won ook de prijs voor Beste gameregie en Beste actie/avonturengame.

Bij deze competitie stemmen redacteuren van 51 sites als Edge, Engadget, Ars Technica, Entertainment Weekly, Eurogamer, GameSpot, IGN, Wired en Kotaku de beste games van het jaar in verschillende categorieën.

De beste actiegame was volgens de jury Wolfenstein 2: The New Colossus. De beste RPG werd Persona 5. Injustice 2 won in de categorie Beste vechtgame. De grote verliezer van de avond was Horizon Zero Dawn van de Nederlandse studio Guerilla Games: ondanks zes nominatie won het spel in geen enkele categorie. Vorig jaar werd Overwatch van Blizzard de Game van het Jaar. Dat spel won dit jaar opnieuw bij het onderdeel Beste 'ongoing game'.

Tijdens de The Game Awards toonde Nintendo De Ballade der Uitverkorenen' het tweede DLC-pakket van The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Dat bevat volgens Nintendo "een groot nieuw avontuur met een ongeziene kerker, nieuwe inzichten in de het achterliggende verhaal van de vier Uitverkorenen, en een motorfiets genaamd 'Triforcer Zero' waarmee spelers na het voltooien van dit nieuwe avontuur makkelijker door het landschap van Hyrule kunnen reizen. Met deze DLC krijg je ook toegang tot negen nieuwe pantservoorwerpen, en kun je items zoals geavanceerde hoofdstellen en zadels vinden."

Lijst

Game van het jaar 2017: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD / Nintendo)

Beste gameregie: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD)

Beste verhaal: What Remains of Edith Finch (Ian Dallas / Giant Sparrow)

Beste artdirectie: Cuphead (Studio MDHR Entertainment)

Beste muziek: Nier: Automata (Keiichi Okabe, Keigo Hoashi)

Beste audio: Hellblade: Senua’s Sacrifice (Ninja Theory)

Beste performance: Melina Juergens, Hellblade (as Senua)

'Games for impact': Hellblade: Senua’s Sacrifice (Ninja Theory)

Beste voortdurende game: Overwatch (Blizzard)

Beste onafhankelijke game: Cuphead (Studio MDHR Entertainment)

Beste mobiele game: Monument Valley 2 (ustwo games)

Beste handheldgame Metroid: Samus Returns (MercurySteam / Nintendo)

Beste vr/ar-game: Resident Evil 7: biohazard (Capcom)

Beste actiegame: Wolfenstein 2: The New Colossus (MachineGames / Bethesda)

Beste actie/avontuurgame: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo EPD / Nintendo)

Beste role-playing game: Persona 5 (Atlus)

Beste vechtgame: Injustice 2 (NetherRealm Studios / Warner Bros. Interactive Ent)

Beste familiegame: Super Mario Odyssey (Nintendo EAD / Nintendo)

Beste strategiegame: Mario + Rabbids Kingdom Battle (Ubisoft Paris + Milan / Ubisoft)

Beste sportgame: Forza Motorsport 7 (Turn 10 Studios / Microsoft Studios)

Game waar meest naar uitgekeken wordt: The Last of Us Part 2 (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

