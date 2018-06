Tetris komt terug! En de iconische game steekt in oogstrelend nieuw jasje Joris Jansen sam

07 juni 2018

14u29

Bron: Tweakers.net 41 Games Met een intrigerende trailer kondigt Sony Tetris Effect aan voor de PlayStation 4 en PlayStation VR. De nieuwe game van ontwikkelaar Tetsuya Mizuguchim heeft onder meer een modus waarin je de tijd kan stilzetten.

De naam Tetris Effect slaat volgens de makers op de situatie waarin Tetris-spelers ook na het spelen van de game blokken en lijnen visualiseren in hun gedachten en dromen. Tetris Effect speelt volgens Sony in op dit effect door de speler meer dan dertig driedimensionale werelden voor te schotelen die reageren en veranderen op hoe de speler speelt.

Elementen zoals de muziek, achtergronden, geluiden, special effects en de Tetris-blokken reageren door middel van trillingen, bewegingen en explosies. De verschillende werelden nemen de spelers mee op een reis door het universum, maar de basis van de game is nog altijd het traditionele Tetris.

Modi

De game bevat bestaande gamemodi zoals Marathon, Sprint en Ultra, maar ook The Zone. In deze nieuwe modus kunnen spelers de tijd stilzetten en het vallen van de blokken pauzeren om zich hiermee uit een lastige situatie te kunnen redden. Meer informatie volgt nog.

De oorspronkelijke game, die dateert uit 1984 en bedacht werd door de Rus Alexey Pajitnov, is een echte klassieker. Tetris verscheen overal ter wereld in lunaparken en op consoles, en was ook een gigantische hit op de eerste GameBoy. Op die draagbare console van Nintendo konden spelers het tegen elkaar spelen via een kabel.

Release

Tetris Effect verschijnt voor de PlayStation 4 en de PlayStation VR, waarbij de PlayStation 4 Pro 4k en 60fps ondersteunt. De game moet in de herfst van 2018 uitkomen.

