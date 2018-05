Telenet opent onder naam 'The Park' locaties waar je VR-games kan spelen HR

15 mei 2018

12u31

Bron: Telenet, belga 7 Games Telenet opent volgende maand in Antwerpen onder de naam 'The Park' een eerste locatie waar je games in virtual reality kan spelen. Daarnaast werkt het telecombedrijf aan een eigen game rond de serie "De Dag", kondigde topman John Porter aan.

De zaal in de Belgiëlei in Antwerpen gaat op 16 juni open. Voor 34,99 euro per persoon kunnen teams van vijf er een uur spelen. Voorlopig bestaat het aanbod uit twee aangekochte VR-games: "Moonlight Survival" en "Alien Defense". In het eerste gaan de spelers in team de strijd aan tegen zombies, in het tweede redden ze de mensheid als een team mariniers. Dit aanbod zal snel uitgebreid worden met andere opties.

Telenet, dat voor "The Park" een samenwerking aanging met investeringsfonds 9.5 Magnitude Ventures, is van plan om later nog in andere steden vestigingen openen. "Dit is een significante investering voor ons. We gaan hier geen half werk leveren. We gaan ons er echt op toeleggen", aldus Porter.

Alle info over prijzen en boekingen op www.theparkplayground.be. Boeken is mogelijk vanaf 16 mei.