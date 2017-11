Superblij 'Nintendo-kind' uit 1988 toont hoe je moet reageren wanneer je je droomcadeau krijgt sam

11u03

Bron: CNET 0

Deze homevideo uit 1988 is plots een hit. Op de beelden is te zien hoe een jongen een NES-spelconsole van Nintendo krijgt en daar wel héél blij mee is. De zevenjarige Steve Bassoli wilde er al maanden eentje, en gaat zelfs zijn spaarpot halen om mee te helpen betalen. Een ding is zeker: dit is een erg dankbaar jongetje!

rv