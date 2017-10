Super Mario is terug! (En de lanceertrailer van zijn nieuwe game is prachtig) sam

Nintendo-icoon Super Mario is terug in Super Mario Odyssey, een nieuw 3D-avontuur dat exclusief verschijnt voor de Nintendo Switch. De trailer toont een heleboel verschillende locaties, van de klassieke fantasiewerelden tot 'echte' hedendaagse straten. Sommige dingen veranderen echter nooit, want Mario moet prinses Peach nog maar eens redden uit de klauwen van Bowser… die met haar wilt trouwen!

