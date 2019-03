Streamer kreeg miljoen (!) dollar voor paar uurtjes gamen Christian Born

14 maart 2019

12u13

Bron: AD.nl 0 Games Gameuitgever EA zou Twitch-streamer Ninja een miljoen dollar betaald hebben om de razend populaire game Apex Legends te streamen in de eerste uren nadat het spel werd uitgebracht en erover op Twitter te berichten. Ook Shroud, een andere bekende streamer, zou hiervoor zijn betaald. Er werd slechts gedurende enkele uren gestreamd.

Uitgever Electronic Arts ontkent niet dat het de twee gamers - die spellen streamen op de website Twitch voor een miljoenenpubliek - betaald heeft voor het streamen en twitteren op de dag van de release, maar treedt niet in detail over hoeveel geld daarmee gemoeid was. Ook Ninja - echte naam Tyler Blevins (27) - geeft zelf verder geen commentaar. Dat er een miljoen dollar aan Ninja zou zijn betaald is een uitspraak van een anonieme bron van Reuters. Het bedrag zou meer dan het dubbele zijn van wat Ninja normaal in een maand verdient.

Ninja is vooral bekend van Fortnite en heeft meer dan dertien miljoen volgers op Twitch. Shroud (de 24-jarige Michael Grzesiekis) een voormalige professioneel Counter-Strikespeler die veel schietspellen streamt; hij heeft zo’n zes miljoen volgers.

Apex Legends groeit nog altijd flink. De free-to-playgame wist in de eerste drie dagen na de release tien miljoen spelers aan te trekken. Dat kwam mede door de aandacht van de twee streamers. Op 4 maart meldde ontwikkelaar Respawn Entertainment dat de game al 50 miljoen spelers heeft getrokken. Deze site onderzocht vlak na uitkomst wat nou het geheim was van het spel. De conclusie kun je hier lezen.