Steam verwijdert controversieel ‘verkrachtingsspel’ na storm van protest kg

07 maart 2019

08u27

Bron: CNET 0 Games Gameplatform Steam zal dan toch niet doorgaan met de lancering van ‘Rape Day’, nadat de game tonnen kritiek kreeg. In het pc-spel zouden gamers in de huid kruipen van een seriemoordenaar die vrouwen vermoordt en verkracht tijdens een zombie-invasie. Ontwikkelaar Desk Plant is nu van plan om het spel uit te brengen via een eigen website.

Valve, het bedrijf achter Steam, maakte de beslissing bekend in een bericht op de officiële blog. “We respecteren het verlangen van ontwikkelaars om zichzelf uit te drukken, en het doel van Steam is om ontwikkelaars te helpen om een publiek te vinden, maar deze ontwikkelaar heeft gekozen voor een materie en een representatie die het voor ons moeilijk maakt om hem daarbij te helpen”, klinkt het.

Kritiek

‘Rape Day’ zou normaal in april worden gelanceerd op Steam. Er verscheen al een pagina met uitleg en afbeeldingen uit het spel. Zo werd bekend dat gamers vrouwen moeten aanranden, doden en verkrachten om verder te komen in het verhaal. Er zouden ook necrofiele en pedofiele elementen aan bod komen.



Dat kon volgens veel gamers niet door de beugel. Steam kreeg bakken kritiek over zich heen omdat het een platform bood voor de vrouwonvriendelijke game, en er werd een online petitie opgestart om de lancering te stoppen. Er werden uiteindelijk zo’n achtduizend handtekeningen verzameld. De pagina van ‘Rape Day’ werd inmiddels verwijderd van Steam.

Platform voor verboden games

De ontwikkelaar van het spel, Desk Plant, liet weten dat het begrip had voor de beslissing van Steam. “Ik denk dat ik het eens ben met Steam dat mijn spel niet past op een distributiewebsite dat zich richt op een breed publiek en kinderen”, zei de maker, die geen naam meegaf, in een e-mail aan CNET. “Mijn plan is om het spel te verkopen op mijn eigen website. Misschien zou dat een beter plan zijn geweest vanaf het begin.”



Op zijn website zegt de ontwikkelaar ook dat hij of zij plannen heeft om een eigen nichegameplatform op te richten met spellen die verbannen zijn van Steam, in samenwerking met andere ontwikkelaars. In mei vorig jaar werd ‘Active Shooter’ nog verwijderd van Steam, het spel waarin je als een schoolschutter kan spelen.