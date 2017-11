Star Wars Battlefront II: meer variatie maar weinig nieuws Raf Picavet

EA 'Star Wars Battlefront II' Games Amper twee jaar na de wereldwijd gesmaakte reboot van het multiplayershooterfenomeen Star Wars Battlefront krijgen we de opvolger al geserveerd. Die is beter waar het telt en aan het eind van de rit is dat het enige dat telt. In de ambitieus goedbedoelde maar uiteindelijk teleurstellende nieuwe randanimatie wil de Force helaas minder mee.

De Star Wars films volgen elkaar in een tempo dat George Lucas in de jaren ’70, ’80 én ’90 als sciencefiction zou hebben weggelachen. De games blijven niet achter. Twee jaar geleden blies de studio achter de Battlefield games Star Wars Battlefront nieuw leven in en heeft nu de opvolger al klaar.

Ga niet te ver terug

De eerste, of beter: de vorige Star Wars Battlefront was een best succesvolle reboot van een ooit grootse, maar vandaag totaal irrelevante reeks multiplayershooters. De game dropte je in indrukwekkende en vooral overtuigende iconische veldslagen uit die eerste trilogie. Episodes IV, V en VI dus. Epische multiplayerpartijen met aan beide kanten 20 spelers die tussen de poten van gigantische AT-AT’s laveerden op Hoth of op landspeeders door het weelderige Endor zigzagden.

Is dat niet … ?

De overgrote meerderheid spelers, zowel veteranen uit de voorganger als nieuwkomers, zullen vrij snel in deze Galactic Assault-mode terechtkomen. Om vervolgens een paar honderd uur te blijven hangen in dat altijd intense knalfeest van duwen en terugduwen. De elf, opnieuw met zorg en detail uitgewerkte en uitgestrekte locaties trekken de actie in deze opvolger open naar de hele saga. Dat betekent meer variatie in omgeving en in het voertuigenbuffet waarmee een deel van de spelers zijn voetvolk-collega’s kan ondersteunen. Meer variatie ook in de iconische Star Wars personages die regelmatig in zowel eigen als vijandelijke rangen gesignaleerd worden.

Pimp je stormtrooper

Ook nieuw, breder en beter dan bij de voorganger is het iets-maar-niet-revolutionair-diepere systeem waarmee je je gekozen krijgersklasse naar je persoonlijke voorkeur kan tweaken. Er valt meer en nauwgezetter te mixen en matchen, maar dat zal een nieuwkomer in een zogenaamd ‘vanille’-uitrusting niet verhinderen om sufgepimpte veteranen herhaaldelijk een digitale dood in te jagen. Dat alleen al maakt die heisa rond ‘ te lang moeten spelen’ om met een bepaald personage aan de slag te kunnen, of de verleiding om te betalen voor lootboxen waarvan je de inhoud vooraf niet kent, heel wat minder relevant en makkelijker gewoonweg te negeren dan opgeklopte nieuwsverhalen ons willen doen geloven.

Ieder voor zich in teamverband

Andere verbeteringen zijn subtieler, maar daarom niet minder welkom. Zoals de op prestaties gebaseerde slagveldbeloningen die minder aan het toeval en geluk zijn onderworpen. Sommige van de nieuwe ‘accessoires’ openen aangenaam veel tactische opties (en counters) in de minder open zones van de meeste mappen. De makers lijken wel de strijd te hebben opgegeven om 20 spelers die elkaar meestal niet kennen, echt te laten samenspelen. Dat iedereen weet welk objectief op elk gegeven moment in het eb- en vloed van zo’n Galactic Assault belangrijk is, maakt dat de veelal ieder-doet-zijn-ding alsnog min of meer als een teaminspanning overkomt. Hier dus geen medic-klasse die onverstoorbaar over gefrustreerd zieltogende medestrijders hopt zonder een handje toe te steken. Wie zegt dat je geen problemen kan oplossen door ze uit de weg te gaan?

Te land en in de ruimte

Daarnaast telt de game nog 4 andere competitieve modi, met een ruimteslag-variant van die Galactic Assault die Starfighter Assault heet. Aardig, maar ietwat chaotisch en zo mogelijk nog hopelozer om er een coherent teamwork uit te puren. De team deathmatchvariant is degelijk maar verbleekt zowel in opzet als variatie per sessie tegenover die Galactic Assault. Strike, doet het beter, maar zal net zoals de 4-vs-4 partijen van Heroes vs Villains eerder een beperkt groepje liefhebbers bedienen.

Het waarom van de single player

En dan is er die luid – te enthousiast - aangekondigde single player. Altijd al een moeilijk gegeven voor een shooter die het vooral van zijn online multiplayerluik moet hebben. Je zou denken dat uitgever EA beter zou weten na de ambitieuze maar uiteindelijk lauwwarm ontvangen pogingen om zo’n single player aan de Battlefield-games op te dringen. Al lukte het met de Battlefield Bad Company spin-off-games destijds vreemd genoeg wel. Het weglaten van zo’n solo-campagne in de vorige Star Wars Battlefront leek een gezonde beslissing … waar de uitgever dus nu op terugkomt.

Geforceerde extra

De plot die deze single player aanstuurt speelt zich ruwweg af tussen de gebeurtenissen in Return of the Jedi (oftewel Episode VI) en The Force Awakens (Episode VII). Het is best ‘interessant’ om als speler het uniform van een elitekrijger van het Empire aangemeten te krijgen en althans een stuk van de saga van ‘de overkant’ te beleven. Net zo ‘interessant’ is het om regelmatig een hoofdstuk uit dat verhaal als een van de overbekende Star Wars personages te mogen spelen. Denk prinses Leia, Luke Skywalker, Han Solo, … maar de nagenoeg steriele oppervlakkigheid van het verhaal, de tweedimensionale uitwerking van de personages en een op z’n best middelmatige shootergameplay, maken wat een geweldige extra had kunnen zijn, tot een losse flodder.

Hou het bij wat werkt

Schoenmaker blijf bij uw leest en die leest is ook in deze Star Wars Battlefront II opgetrokken uit een eindeloze reeks altijd intense, altijd felbevochten partijen in die Galactic Assault mode. Eventueel af en toe afgewisseld met een Strike of een sessie Blast (die team deathmatch). Dàt is waar je Star Wars Battlefront II voor koopt. Al de rest is franje. Dat de uitgever beslist heeft om alle DLC gratis ter beschikking te stellen om de spelersgemeenschap niet te fragmenteren in groepen die een bepaalde map wel of niet hebben, kunnen we ook toejuichen. Het is nog steeds geen sluitend antwoord op die lootboxes, maar zoals gezegd, zijn daar al teveel woorden aan vuilgemaakt.

Conclusie: 7.8

Hij dient vermeld, maar aan het eind van de rit is het moeilijk om de terechte kritiek op de single player te laten doorwegen bij een game waar 95% van de spelers 99% van hun tijd in een of twee van de wel uitstekende multiplayermodi zullen investeren. Het is daar waar de game opnieuw sterk scoort, ook al brengt het naast meer variatie eerder weinig nieuws. Misschien moet er tegen de volgende maar eens nagedacht worden op het creëren van wat meer – en bij voorkeur – intuïtieve, ongeforceerde – teamwork-mechanismen.

Star Wars Battlefront II verschijnt 17 november 2017 voor pc, PS4 en Xbox One.

