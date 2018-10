Spelen we binnenkort topgames via onze browser? Google test streaming van 'Assassin's Creed Odyssey' in Chrome Arnoud Wokke sam

03 oktober 2018

14u20

Bron: Tweakers.net 0 Games Kunnen gamers binnenkort toptitels streamen in hun browser? Google voert daarrond een eerste beperkte test uit, met Assassin's Creed Odyssey in zijn eigen browser Chrome.

In een dergelijke opzet heeft de gamer geen spelconsole of zware computerhardware nodig, aangezien alle dataverwerking plaatsvindt op toestellen aan de andere kant van de lijn. De opdrachten van de gamer worden vliegensvlug naar de servers van de aanbieder gestuurd, die op hun beurt de gamebeelden doorsturen naar de computer van de speler.

Vertraging

Google wil de beelden met 60 frames per seconde streamen naar Chrome, terwijl de vertraging tussen input van de controller en het resultaat op het scherm ook niet lang mag zijn. Dat wordt een uitdaging, want Assassin's Creed Odyssey bevat enkele pittige gevechten waarin de reactiesnelheid van de gamer een cruciale rol speelt. De zoekgigant meldt niet hoe het dat voor elkaar wil krijgen.



Wie wil deelnemen aan de test in Project Stream, moet wel in de VS wonen en een internetverbinding hebben van 25Mbit/s of hoger. Gebruikers moeten beschikken over een Google-account, een Ubisoft-account en liefst een bekabelde controller, zoals een Xbox One- of PS4 DualShock. Een muis kan ook, maar een trackpad raadt Google af. Gamers kunnen gebruikmaken van Windows, macOS, Chrome OS of Linux, zolang het besturingssysteem Chrome 69 of hoger draait.

Doel

De test lijkt een opstap naar een dienst om games te streamen in de browser en zo een ecosysteem voor gamers te maken. Eerder dit jaar circuleerde al een gerucht over een streamingdienst van Google voor games met de codenaam Yeti, en het lijkt dat Project Stream daar een gevolg van is. Testers kunnen vanaf vrijdag spelen, als Assassin's Creed Odyssey ook uitkomt voor andere platforms, zoals PS4 en Xbox One.

Lees hier onze review van Assassin's Creed Odyssey, dat overmorgen verschijnt voor PlayStation 4, Xbox One en pc.

Meer weten over de nieuwste technologische ontwikkelingen? Ga naar Tweakers.net