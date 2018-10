Sony verwacht meer winst door sterke verkoop PlayStation-afdeling TTR

30 oktober 2018

10u20

Bron: Belga 0 Games De Japanse elektronicareus Sony heeft de winstverwachting stevig opgekrikt voor het huidige boekjaar, dat loopt tot maart. Dat is voornamelijk te danken aan de sterke verkoop in de PlayStation-afdeling, zei het bedrijf vandaag bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar.

Sony rekent nu op een operationele jaarwinst van 870 miljard yen (ongeveer 7,6 miljard euro), waar het bedrijf drie maanden geleden nog uitging van 670 miljard yen (ongeveer 5,9 miljard euro). Het bedrijf wijst daarvoor naar de verbetering in de muziek- en gamesector.



De elektronicareus verwacht nu ook een nettowinst van 705 miljard yen (zowat 6,2 miljard euro), tegen 500 miljard yen (4,4 miljard euro). Voor de PlayStation-divisie had het bedrijf in juli ook al de verwachtingen opgevoerd, vanwege de goede verkoopcijfers van het spel "God of War".

Nintendo

De Japanse spelcomputermaker Nintendo deed het in het afgelopen kwartaal minder goed dan verwacht. Dat komt door een gebrek aan nieuwe spelletjes voor de Switch-spelcomputer deze zomer. Analisten vragen zich af of het Nintendo dit jaar wel lukt de verwachte 20 miljoen Switch-exemplaren te verkopen. Van de Switch werden in het afgelopen tweede kwartaal 3,2 miljoen stuks verkocht. In het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar verkocht Nintendo nog 1,9 miljoen van die spelcomputers. Traditioneel verkoopt Nintendo de meeste hardware en spellen in zijn derde kwartaal, waar de feestdagen in vallen.

De omzet in het afgelopen kwartaal bedroeg 221 miljard yen (ruim 1,9 miljard euro). Dat was vrijwel gelijk aan de 220 miljard yen die Nintendo vorig jaar aan verkopen bij kon schrijven in de periode.