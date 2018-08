Sony verkocht al half miljard PlayStation-consoles en viert dat met speciale doorzichtige PS4 sam

09 augustus 2018

17u29 0 Games Het is feest bij Sony, dat wereldwijd al meer dan 525,3 miljoen PlayStation-consoles verkocht. Ter ere daarvan verschijnt op 24 augustus een speciale doorzichtige PlayStation 4 Pro.

"Sinds de lancering van de originele PlayStation (SCPH-1000) in Japan op 3 december 1994 zijn de PS-platformen dankzij nieuwe technologieën steeds geavanceerder geworden, waardoor ze kunnen gedijen in een snelle en concurrerende markt", meldt de gamedivisie van Sony. "Het platform werd opgevolgd door PlayStation 2, PSP (PlayStation Portable), PlayStation 3, PlayStation Vita en PS4."



Van de PS4, waarvan de eerste versie verscheen in november 2013, gingen tot 22 juli al 81,2 miljoen stuks over de toonbank. Het einde is nog niet in zicht, want een echte opvolger zou pas ten vroegste verschijnen in 2012, zei directeur Tsuyoshi ‘John’ Kodera van de PlayStationafdeling in mei nog aan The Wall Street Journal.

Doorzichtig

De '500 Million Limited Edition PlayStation 4 Pro' is voorzien van een harde schijf van 2 TB en heeft is voor het eerst een donkerblauw, doorzichtig ontwerp. De binnenkant wordt zo blauw verlicht wanneer het toestel is ingeschakeld. Het PS-teken op de bovenkant en het PS4-logo op de voorkant hebben een matte bronskleur.



De console verschijnt in een oplage van 50.000 genummerde stuks voor een adviesprijs van 499 euro. De meegeleverde speciale controller en draadloze headset komen ook apart in de rekken.