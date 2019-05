Sony toont razendsnelle PlayStation 5: tien keer sneller dan PS4 kg

21 mei 2019

11u32

Bron: Engadget, IGN 28 Games Sony heeft de razendsnelle prestaties van de nieuwe PlayStation in de verf gezet op een bijeenkomst in Tokyo. De PlayStation 5 is in vergelijking met de PlayStation 4 Pro bijna tien keer sneller, zo blijkt uit de demonstratie.

Volgens Sony moet de volgende PlayStation uitblinken in een “immersieve” en “naadloze” speelervaring, onder andere dankzij verbeterde prestaties en een opgeknapte clouddienst. Dat gaf het Japanse bedrijf mee op een ‘corporate strategy meeting’, waarop ook de pers werd uitgenodigd.



Eén van de belangrijkste vernieuwingen is de SSD die de harde schijf in de console vervangt. Zo’n SSD is vele keren sneller dan een traditionele HDD-schijf. Dat merk je ook tijdens het gamen, blijkt uit een demonstratie op het podium. Wall Street Journal-journalist Takashi Mochizuki, die aanwezig was tijdens de conferentie, deelde een filmpje van het gebeuren op Twitter.

Sony's official video comparing performance of PS4 Pro vs next-gen PlayStation pic.twitter.com/2eUROxKFLq Takashi Mochizuki(@ mochi_wsj) link

Tijdens de demo neemt de PlayStation 5 het op tegen de PlayStation 4 Pro, momenteel de duurste en krachtigste variant van de spelcomputer. En wat blijkt? De nieuwe console laadt bijna tien keer sneller. Waar de Playstation 4 Pro nog 8,1 seconden laadtijd nodig heeft, speelt de PlayStation 5 het in amper 0,83 seconde klaar.





Veel andere details maakte Sony nog niet bekend. Het is niet duidelijk of er al een richtprijs is voor de PS5, noch wanneer de console op de markt komt. Volgens de Wall Street Journal zal dat in ieder geval niet meer voor dit jaar zijn.