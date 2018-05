Sony stopt met fysieke games voor PlayStation Vita Julian Huijbregts sam

16 mei 2018

11u40

Bron: Kotaku, Tweakers.net 1 Games Binnenkort verschijnen nieuwe games voor de draagbare PlayStation Vita-spelconsole alleen nog digitaal. Sony stopt namelijk met het maken van games op cartridges in de loop van het financiële boekjaar, dat eindigt in maart 2019.

Sony bevestigt de komende productiestop aan nieuwssite Kotaku, dat een bericht onder ogen kreeg Sony naar ontwikkelaars had gestuurd. Daarin staat dat zij tot uiterlijk 15 februari 2019 cartridges kunnen bestellen.

Sony's activiteiten rond de PlayStation Vita staan al jaren op een laag pitje in Europa en in de Verenigde Staten. Officieel heeft Sony echter nog geen punt gezet achter de productie van de Vita, die in thuisland Japan meer populariteit geniet dan bij ons.

Geen gratis games meer

De PlayStation Vita kwam in 2011 uit in Japan en halverwege 2012 was de handheld te koop in de Benelux. In 2013 volgde een dunnere en lichtere versie, met een lcd-scherm in plaats van een oledscherm. Sindsdien is de hardware niet meer aangepast.

Begin dit jaar kondigde Sony ook aan dat PlayStation Plus-abonnees vanaf volgend jaar niet langer maandelijkse games voor de handheld krijgen. Op dit moment bevat het abonnement iedere maand gratis games voor de PS3, PS4 en Vita; vanaf volgend jaar zijn dat alleen PS4-games.

