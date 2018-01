Sony lanceert PlayStation-schoen met oplichtend logo sam

22 januari 2018

17u56

Bron: Tweakers.net 0 Games Sony brengt een PlayStation-schoen op de markt die onder meer is voorzien van een PlayStation-logo dat blauw oplicht en pulseert. De schoen draagt de naam Nike PG-2 'PlayStation' Colorway.

De kleuren verwijzen naar het kleurenschema van de knoppen van een PlayStation-controller. Op de achterkant van één van de schoenen staat een code waarmee kopers het 'Paul George Dynamic Theme'-thema voor de PS4 kunnen downloaden.

Sony brengt de schoen namelijk uit in samenwerking met een professionele Amerikaanse basketballer, Paul George. Hij staat niet bij de aankomende modellen in de Nederlandse en Belgische Nike-winkel, waardoor het lijkt dat de schoen hier niet verkrijgbaar zal zijn. In de VS komt hij uit op 10 februari.

