Sony bevestigt officiële naam van nieuwe PlayStation en onthult lanceerdatum

08 oktober 2019

15u26

Bron: AD.nl 8 Games De al eerder aangekondigde opvolger van de Playstation 4 krijgt officieel de naam Playstation 5 en wordt rond kerst 2020 verwacht. Dat meldt het Amerikaanse techmedium Wired in een interview met Playstation-ontwerper Mark Cerny, en wordt door Sony zelf bevestigd in een blogpost.

De langverwachte console werd eerder al aangekondigd door het Japanse bedrijf, maar dat het toestel ook effectief ‘PlayStation 5' zou gaan heten, werd tot nu toe nooit bevestigd door Sony. De hardware-fabrikant zet vooral in op snellere laadtijden en mooiere beelden. Volgens Sony moet de volgende PlayStation uitblinken in een “immersieve” en “naadloze” speelervaring, onder andere dankzij verbeterde prestaties en een opgeknapte clouddienst.

Ook de controllers van de console krijgen een make-over. De nieuwe versie heeft ‘adaptive triggers’. Dat zijn triggers waarvan de weerstand zich kan aanpassen aan situaties in games. Sony noemt als voorbeeld het schieten met een pijl en boog. Spelers zouden door de nieuwe knoppen daarbij de spanning van de boog moeten kunnen voelen. Een andere vernieuwing in de controller is het gebruik van haptische feedback in plaats van een reguliere trilmotor.



In een eerder getoonde demo nam de PlayStation 5 het op tegen de PlayStation 4 Pro, momenteel de duurste en krachtigste variant van de spelcomputer. En wat blijkt? De nieuwe console laadt bijna tien keer sneller. Waar de Playstation 4 Pro nog 8,1 seconden laadtijd nodig heeft, speelt de PlayStation 5 het in amper 0,83 seconde klaar.



Veel andere details maakte Sony nog niet bekend. Het is niet duidelijk of er al een richtprijs is voor de PS5.