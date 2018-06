Shooterfans, opgelet: dit weten we over nieuwe Doom, Wolfenstein, Metro en The Division sam

11 juni 2018

23u32

Op de E3-gamebeurs in Los Angeles viel goed nieuws te rapen voor fans van shooters. Naast Halo Infinite en Gears 5 kwamen ook de vier bekende franchises Doom, Wolfenstein, Metro en The Division aan bod.

Doom Eternal

Id Software werkt aan een reboot van Doom uit 2016, waarin je als Doom Slayer dubbel zoveel demonen op bord krijgt als in het vorige spel. Doom Eternal speelt zich in een 'hel op aarde'-setting, meldt uitgever Bethesda. De game bevat zowel klassieke als nieuwe monsters en nieuwe en straffere wapens.

Coöp in Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein: Youngblood wordt een coöpgame rond de tweeling Jessica en Sophia Blazkowicz, de dochters van Anya & BJ. Zij nemen het samen op tegen de nazi's om Parijs te bevrijden en hun vader te vinden.

Het spel speelt zich af in 1980, twintig jaar na de gebeurtenissen in Wolfenstein II: The New Colossus. Bethesda laat nog weten dat Wolfenstein: Youngblood in 2019 verschijnt.

The Division 2

In thirdpersonshooter Tom Clancy's The Division 2 trek je als lid van een speciale eenheid naar Washington, zeven maanden na de uitbraak van hetzelfde dodelijke virus dat New York trof in de voorganger. Ubisoft belooft "een enorme campagne die organisch uitmondt in robuuste endgame-content".

"De wereld staat op het randje van de afgrond en mensen leven in de grootste menselijke crisis ooit", meldt Ubisoft. "Als Division-veteranen zijn spelers de laatste hoop om de ondergang van de samenleving tegen te gaan en de machtsgreep van de vijandige facties op de stad te voorkomen. Als Washington D.C. valt, valt het hele land."

Ubisoft laat nog weten dat alle DLC's gratis worden, met in het eerste jaar drie pakketten. Daarnaast kunnen spelers deelnemen aan Raids met maximaal acht spelers. Nadat ze het hoofdverhaal hebben uitgespeeld, kunnen spelers kiezen uit de klasses demolitionist, sharpshooter en survivalist, allemaal met eigen wapens zoals granaatwerpers, een kruisboog en een sluipschuttersgeweer. Ze krijgen ook unieke eigenschappen om het teamwork nog meer in de verf te zetten.

De openwereldshooter met RPG-elementen verschijnt op 15 maart 2019 voor Windows, Xbox One en PlayStation 4.

Metro Exodus

De post-apocalyptische game Metro Exodus is de derde uit de Metro-serie en volgt Metro 2035 en Metro: Last Light op. Het verhaal speelt zich opnieuw af in Rusland, 25 jaar nadat een nucleaire oorlog het leven voorgoed veranderde. Het verhaal vertelt een heel jaar in het leven van hoofdpersonage Artyom, waardoor alle seizoenen aan bod komen. Net als de vorige Metro-games is Exodus gebaseerd op de boeken van de Russische schrijver Dmitry Glukhovsky.

In de gameplaytrailer zie je Artyom en zijn Spartans een groot, ‘sandbox’-survivalgebied binnendringen tijdens de lente. Het gaat om het Wolga-gebied, dat niet alleen het drainagebekken van de grote rivier de Wolga bevat, maar ook gevaarlijke bandieten, een gestoorde religieuze sekte en woeste mutanten die vastbesloten zijn om van Artyom hun volgende maaltijd te maken.

Metro Exodus ligt vanaf 22 februari in de winkels voor de Xbox One, PlayStation 4 en pc.