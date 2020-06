Seizoen 3 van Fortnite vanaf vandaag online Techredactie AD Esports Club JOBR

17 juni 2020

14u44

Bron: AD 12 Games Spannende dag voor heel wat gamers vandaag, want het nieuwe seizoen van het populaire Fortnite komt uit. Zoals altijd brengt dit grote veranderingen aan het spel met zich mee én zijn er weer allemaal nieuwe dingen te ontdekken. Deze keer is de speelwereld half ondergelopen met water en staat superheld Aquaman in de spotlights.

Ongeveer iedere tien weken verschijnt er een nieuw seizoen van het immens populaire spel Fortnite en steeds zitten fans weer op het puntje van hun stoel. Vaak gaat zo’n overgang gepaard met een spectaculaire afsluiting van het voorgaande seizoen, een knallende introductie van het nieuwe seizoen en heel veel nieuwe content in het spel zelf.

Afgelopen maandag werd het tweede seizoen van Fortnite spectaculair afgesloten met een evenement in het spel. Het Fortnite-eiland werd sindsdien omringd door een gigantische tsunami. Normaal gesproken is dit een storm, die naarmate het spel vordert steeds kleiner wordt. De overgang naar een muur van water leek overduidelijk te hinten op het thema van het derde seizoen.

Overigens gaat het technisch gezien om seizoen 13, maar omdat Fortnite een ‘tweede hoofdstuk’ kreeg afgelopen jaar, begon de telling weer opnieuw. Het gaat om seizoen drie dus. Normaal zou dat nieuwe hoofdstuk op 7 juni al gelanceerd worden, maar dat werd uitgesteld naar vandaag door wereldwijde onrust door racisme.

Seizoen 3 van Fortnite is nu een paar uur live en het thema is overduidelijk. Eén van de grootste veranderingen is het speelveld is dat het eiland voor grote delen overstroomd is en nu dus voor een groot deel uit water bestaat. Gelukkig kunnen spelers in het spel zwemmen en zijn er ook boten beschikbaar om flinke afstanden af te leggen.

Een ander hoogtepunt voor fans is altijd de onthulling van speciale “skins”. Skins zijn een soort vermommingen voor je personage waardoor je er anders uitziet dan normaal. Dit geeft geen voordeel in de strijd, maar is meer een soort verzamel-item dat te koop is met echt geld en in-game geld. De afgelopen tijd werkte Fortnite veel samen met bekende namen als Star Wars en Marvel en in seizoen 3 kunnen spelers de outfit van Aquaman van stripboekenmaker DC verdienen.

