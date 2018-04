Sega geeft nostalgici miniversie van Mega Drive en herwerkt klassiekers voor Nintendo Switch en smartphones Bauke Schievink sam

16 april 2018

23u59

Sega brengt een nieuwe, kleine versie uit van de Mega Drive. Dat kondigt het gamesbedrijf aan tijdens het evenement Sega Fes 2018. Eerder lanceerde AtGames al een nieuwe versie van de klassieke console.

Deze nieuwe Mega Drive Mini verschijnt ter ere van de dertigste verjaardag van de spelsysteem. De miniversie moet ergens dit jaar uitkomen in Japan, maar verder geeft Sega nog geen details vrij. Zelfs de naam zou nog niet helemaal vastliggen.

Dertig jaar

De originele 16-bits Mega Drive verscheen als opvolger voor het 8-bits Master System in oktober 1988 in Japan, waardoor een lancering in het najaar van 2018 aannemelijk lijkt. Of en wanneer de Europese release op de planning staat, is nog niet duidelijk. De retroconsole zal een aantal ingebouwde games bevatten, maar het is nog niet duidelijke welke en hoeveel.

Verder gaat Sega een aantal van zijn klassieke games uitbrengen voor de Nintendo Switch. Daarbij gaat het onder andere om Sonic the Hedgehog, Thunder Force 4 en Phantasy Star. Er verschijnen ook games voor Android en iOS.

Andere versie

Eerder lanceerde het bedrijf AtGames al een nieuwe, compacte versie van de Mega Drive in licentie. De console bevat ingebouwde games maar slikt ook originele cartridges, al geeft AtGames geen garantie dat ze allemaal werken. Onze recensie van deze en vier andere retroconsoles vind je hier.