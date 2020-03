Sector One wint finale Belgische League of Legends-competitie redactie

31 maart 2020

13u15 0

Sector One heeft zich in de finale van de Belgian League tegen Timeout Esports tot de kampioen van de Spring Split weten te kronen. Het werd uiteindelijk 3-0 in het voordeel van Sector One maar toch hadden ze het bij momenten best moeilijk tegen een taai Timeout Esports. Sector One sleept €2.500 aan prijzengeld in de wacht en trekt naar de European Masters play-ins, waar ze zich kunnen meten met de beste teams uit heel Europa.

In de eerste game zagen we Slyv3r van Timeout Esports opnieuw op Heimerdinger (voor de verandering in de mid lane) en Drawleks koos een Taric in de bot lane. Valyrian koos voor Olaf in de jungle, terwijl Tobio Rapido een Shen in de top lane zette. De grootste verrassing kwam van Dragflick, die met een Pyke naar de bot lane trok. Sector One koos voor een Lee Sin in de jungle, met een Caitlyn-Karma bot lane. Night koos voor Ziggs in de mid lane, terwijl Phoenix met Aatrox richting de top lane trok. Het ging vroeg fout voor Timeout Esports, nadat Dibu een kill vond op Valyrian die aan het invaden was. Toch bleven ze de fights opzoeken, die vaak niet goed voor hen uitdraaiden. Sector One bleef maar snowballen via spelers als Night en Phoenix en hun voorsprong bedroeg al meer dan 10.000 goud na 20 minuten spelen. Na twee extreem eenzijdige gevechten bleef er niets meer over van Timeout Esports, waarna Sector One hun basis kon bestormen en de eerste game kon winnen.

Sector One koos in de tweede game opnieuw voor een Lee Sin voor Dibu en we zagen Practice opnieuw op de Caitlyn. Night trok met een Syndra naar de mid lane. Janna voor Saviour vervolledigde de bot lane, terwijl Phoenix opnieuw voor Aatrox koos. Bij Timeout Esports zagen we eerder verrassende champions. Zo koos Valyrian voor Master Yi in de jungle, zagen we een Varus-Zilean bot lane en ging Tobio Rapido met een Lulu naar de top lane. Dragflick ging met Veigar naar de mid lane. Het was Timeout Esports dat een vroege voorsprong vond via de Master Yi van Valyrian. De game ging heel erg op en af en Sector One liet zich meermaals op fouten betrappen, waardoor Timeout Esports in leven bleef en uiteindelijk zelfs de Elder Dragon kon oppikken. Uiteindelijk was het een gevecht rond de tweede Elder Dragon dat Timeout Esports de das omdeed. Ze konden de Dragon neerhalen maar Sector One vond vier kills om zo uiteindelijk ook de tweede game te winnen. Een veel hectischere game dan we gewoon zijn van Sector One, met een Timeout Esports dat vechtlust toonde.

Timeout Esports besloot om opnieuw terug te grijpen naar hun keuzes in de eerste game, met een Pyke-Taric bot lane. Valyrian nam een Nocturne mee de jungle in, terwijl Slyv3r de Ziggs koos in de mid lane. Een Ornn top maakte hun compositie af. Sector One koos voor een Kai’Sa-Rakan bot lane, met Night opnieuw op Syndra in de mid lane. Dibu nam voor de derde keer een Lee Sin in de jungle, met Phoenix op Mordekaiser in de top lane. Het was Timeout Esports dat het voortouw nam in deze game en Sector One in het defensieve dwong. Het leek zelfs lang alsof Timeout Esports op weg was naar de overwinning maar na een desastreus teamfight werkte Sector One zich opnieuw in het spel. Het waren top laner Phoenix en voornamelijk jungler Dibu die het tij helemaal hielpen keren want na een gewonnen teamfight in de top lane lag de weg naar de overwinning helemaal open. Sector One klopt Timeout Esports met 3-0 en kroont zich tot de allereerste Belgian League kampioen!