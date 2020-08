Sector One kroont zich (opnieuw) tot kampioen van de Belgian League: bekijk hier de hoogtepunten van de finale Redactie

11 augustus 2020

10u59 0 Games In de finale van de Belgian League namen Sector One en KVM Esports het tegen elkaar op in de ultieme strijd. De winnaar mag zich het beste team van de Belgische competitie noemen, neemt €2500 aan prijzengeld mee naar huis én sleept een ticket voor de play-in fase van het Europese toernooi EU Masters in de wacht.



Sector One zag er erg sterk uit vroeg in de eerste wedstrijd, met druk in alle lanes en een vroege Dragon, maar het gold bleef nagenoeg gelijk. Toch vond KVM Esports twee simpele kills op Practice en Saviour, maar Sector One kon met een snelle kill op Flawed en een goede Rift Herald opnieuw een voorsprong vinden. Sector One trok richting de tweede Dragon, waarop KVM Esports reageerde met de tweede Rift Herald, waardoor het gold opnieuw gelijk stond. KVM Esports kwam beter en beter in de wedstrijd en won een teamfight, waarna ze hun tweede Dragon konden oppikken. Sector One reageerde met een sneaky Baron, waardoor ze opnieuw een stuk gevaarlijker werden. Het was Sector One dat via de midlane de basis van KVM Esports begon open te gooien, met een teamfight tot gevolg. In dat teamfight ging het volledige team van KVM Esports tegen de vlakte, waarna ook hun basis snel sneuvelde. De eerste wedstrijd gaat naar Sector One, maar KVM Esports speelde gezapig mee.

In de tweede match kende KVM Esports een prima start met een vroege kill via de Ashe van Rechter en kon een gold lead uitbouwen. Toch ging de eerste Dragon naar Sector One en ook mid laner Night kon twee kills op z’n naam schrijven. Zo zag KVM Esports langzaam de voorsprong door hun vingers glippen, wanneer jungler Dibu twee kills vond voor Sector One en ook Night bleef sterker worden. KVM Esports zocht oplossingen en vond die via top laner Robba en Jungler Flawed, waardoor ze een gold lead uitbouwen van 2000 gold op 15 minuten. De match zat vol met actie en kills vielen bijna elke minuut. Sector One wist de tweede Dragon neer te halen en won een grote teamfight in de midlane, waarna ze ook een ace vonden in de jungle. Daarna begonnen ze Baron neer te halen maar KVM Esports kon hem weg stelen, waardoor ze opnieuw in de match zaten. KVM Esports kon bijna de basis van Sector One afbreken maar midlaner Night kon het hen beletten met een quadrakill. KVM Esports bleef doorduwen en kon de tweede Baron neerhalen, waarna ze opnieuw een gevecht aan konden gaan in de toplane. Die wonnen ze overtuigend waarna ze de basis van Sector One konden neerhalen en de score weer gelijk trokken.

In game 3 was het KVM Esports dat actief op zoek ging naar de voorsprong met agressieve plays, wat hen een Dragon en Rift Herald opleverde. Die voorsprong bleven ze uitbouwen want KVM Esports bleef kleine fights winnen, wat hen later zelfs op Soul Point zette na een gewonnen teamfight in de midlane. KVM Esports speelde als een gans ander team. Toch ging het fout wanneer Sector One een geweldige teamfight vond in de river, waardoor ze zichzelf weer in de match konden spelen en de Dragon Soul nog 5 minuten langer uit de handen van KVM Esports konden houden. KVM Esports vond een antwoord in de midlane met vier kills, waarna ze de Baron konden neerhalen en Infernal Soul in de wacht slepen. Toch bleef KVM Esports te lang wachten waardoor Sector One zichzelf terug in de wedstrijd kon spelen. Na een knappe kill op Rechter via Phoenix kon Sector One de Elder Dragon neerhalen gevolgd door de Dragon. KVM Esports was niet in staat om Sector One te vertragen en ging neer in hun basis, waardoor Sector One op één overwinning van het kampioenschap kwam te staan.

Sector One kende een heel goede start in game 4, met een gold lead van bijna 3000 op 10 minuten na drie snelle kills en het oppakken van de Rift Herald. KVM Esports kon wel de eerste Dragon op hun naam schrijven en na een sterke teamfight ook de tweede, maar ze bleven hun achterstand behouden. Het liep fout voor KVM Esports rond de derde Dragon, waar ze vier spelers verloren aan Sector One dat z’n voorsprong uit kon bouwen naar 4000 gold. Het ging van kwaad naar erger voor KVM Esports, dat Sector One verder en verder zag uitlopen, tot 9000 gold na 23 minuten spelen. KVM Esports wist wel de Baron neer te halen na een sterke teamfight in de toplane en ook de derde Dragon ging hun richting uit. Sector One had al snel een antwoord klaar met een gewonnen teamfight in de river gevolgd door een Baron, waarna de Nexus van KVM Esports aan diggelen werd geslagen. Sector One kroont zich opnieuw tot kampioen van de Belgian League.