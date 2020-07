Sector One klopt sterk KVM Esports in eerste play-offwedstrijd Belgian League redactie

28 juli 2020

14u37 0 games In de Belgian League werd gisteren de eerste wedstrijd van de play-offs afgewerkt. Sector One nam het op tegen KVM Esports in een ‘best of three’-match waarbij de winnaar meteen doorstoot naar de finale. De verliezer strijdt donderdag tegen de winnaar van de match tussen Aethra Esports en Team 7AM.

In de eerste game wist KVM Esports een vroege kill te vinden op Practice en de eerste Dragon weg te snoepen van Sector One. Toch kon Sector One zelf enkele kills vinden en de eerste Rift Herald binnenhalen, wat een kleine gold lead tot gevolg had na tien minuten spelen. Sector One speelde erg gecontroleerd en voorzichtig, maar haalde al snel hun tweede Dragon binnen en vernietigden turret na turret zonder risico’s te nemen. Hun gold lead groeide uit tot 5.000 na 21 minuten en na een teamfight met drie kills zetten ze zichzelf op Soul Point. Iets later sneuvelde ook de Baron en Sector One haalden de middle en bottom inhibitor neer. KVM Esports ging een gevecht aan in de midlane en scoorde twee kills, maar Sector One wist het tij te keren en stormde de basis van Sector One binnen, waarna het de game afwerkte.

Herkansing

In de tweede wedstrijd ging Sector One door op zijn elan, met een vroege First Blood voor Night en een eerste Dragon. Toch kwam KVM Esports in de wedstrijd, voornamelijk via Sumi op Twisted Fate en Rechter op Aphelios, met een kleine gold lead na twaalf minuten. KVM Esports wist twee Rift Herald op te pikken, maar Sector One had twee Dragons achter zijn naam. KVM Esports pakte de derde en vierde Dragon weg en had na vijfentwintig minuten een kleine 1.000 gold lead. Het ging fout voor KVM Esports toen Vanhoof neerging via Night, waarna Sector One de Baron opstartte. Die Baron haalden ze ook neer en KVM Esports verloor vier spelers én hun gold lead. Na een gewonnen teamfight ging ook de tweede Baron naar Sector One net als de Mountain Soul. Na enkele kleinere gevechten en zelfs nog een derde Baron was het voorbij voor KVM Esports.

Finale

Sector One mag zich opmaken voor de finale. KVM Esports krijgt volgende week een tweede kans tegen de winnaar van de match tussen Aethra Esports en Team 7AM.