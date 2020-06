Sector One eindelijk neer na 20 overwinningen: dit waren hoogtepunten vijfde speeldag Belgian League redactie

30 juni 2020

10u42 0 games Het zomerseizoen van de Belgian League is halverwege en alle teams maken nog steeds kans op de play-offs. In de vijfde week stelde Sector One alvast een plaatsje veilig en kon KVM Esports wraak nemen tegen RSCA Esports.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

RSCA Esports en Team 7AM waren als eerste aan beurt, met RSCA dat met zijn compositie hard inzet op de earlygame terwijl 7AM liever richting de lategame wou gaan. Het was toch Team 7AM dat er vroeg in het spel sterk uitzag en de eerste en tweede Dragon kon binnenhalen via jungler CutieKatie, die drie kills achter zijn naam kreeg op Wukong. Team 7AM haalde de Cloud Soul al binnen na 23 minuten en had een voorsprong van 2.000 goud op RSCA. Na een aantal kills in de midlane ging 7AM richting Baron, die het ook wist neer te halen, samen met de Elder Dragon. Enkele momenten later was de match voorbij en boekte Team 7AM zijn tweede overwinning van de split, waarmee het nog vol meedoet voor een play-offplek.

Vier kills op rij

Daarna nam Sector One het op tegen Aethra Esports, waar we Phoenix op een Hecarim te zien kregen. Het ging een hele tijd gelijk op maar Aethra Esports begon langzaam maar zeker een voorsprong uit te bouwen en na 23 minuten hadden ze drie Dragons achter hun naam. Aethra leek af te stevenen op een overwinning in een spannende pot, en wist ook de Infernal Soul binnen te halen, terwijl het bij Sector One vooral voor Practice en Dibu moeilijk was. Op de 36e minuut haalt Aethra de Baron neer en vergrootte het de voorsprong. Na een tijdje dansen rond de Elder Dragon was het dan zover. Aethra vond vier kills op Sector One en maakt zo een einde aan hun twintig (!) overwinningen op rij.

Voetbalteams

RSCA Esports ging op zoek naar een overwinning tegen KVM Esports, dat op zijn beurt weer revanche wou nemen voor de verloren wedstrijd tegen RSCA in week 1. RSCA haalde de eerste kill en twee Dragons binnen en had een kleine goldlead na twaalf minuten spelen. Het ging al snel fout voor RSCA Esports toen het te diep de jungle van KVM binnendrong, waarbij onder andere Robba twee kills kon vinden op Darius. Op 21 minuten vond KVM een kill op Findus, waarna het makkelijk de Baron kon neerhalen. Na een tweede Baron begon KVM Esports de basis van RSCA aan te vallen, die snel neerging. Belangrijke overwinning met oog op de tweede plaats voor KVM Esports, terwijl RSCA Esports moet beginnen vrezen voor een play-offplek.

Statement

In de laatste match gingen Sector One en Brussels Guardians relatief gelijk op, maar Sector One speelde vooral op macro, was individueel sterker en bouwde een grote goldlead uit. Na twintig minuten spelen was die voorsprong voor Sector One al uitgegroeid tot eentje van 8000 gold. Sector One maakte een statement en klopte Brussels Guardians overtuigend, om zo het verlies tegen Aethra Esports te vergeten.

Stand:

Bekijk ook de hoogtepunten van de voorbije weken:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.