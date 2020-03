Sector One eerste finalist Belgian League redactie

24 maart 2020

13u12 0 Games In de Belgische League of Legends-competitie sleepte het oppermachtige Sector One een eerste finaleplaats in de wacht. RSCA Esports stuurde KVM Esports naar huis.

In de eerste match koos Timeout Esports voor een defensieve compositie (Senna, Tahm Kench, Sett, Sejuani en Shen), waardoor weinig damage beschikbaar was. Damage was er bij Sector One wél in overvloed met bijvoorbeeld Night op de Qiyana en Dibu op de Elise. In de early ging het aardig heen en weer, maar opnieuw kwam de botlane van Sector One via Practice en Saviour voor te liggen. Die voorsprong vertaalde zich daarna ook naar de rest van de game, waardoor Timeout Esports het wel érg moeilijk kreeg. Uiteindelijk eindigde de eerste game in een overtuigende overwinning voor Sector One.

In de tweede match kregen we meer van hetzelfde met opnieuw een Senna in de botlane voor Timeout, deze keer met een Taric ernaast. Bij Sector One zagen we Night op een Ryze, die al vroeg drie kills achter zijn naam mocht schrijven. Vooral Dibu toonde hoeveel impact hij heeft met zijn Lee Sin. Sector One laat Timeout Esports ook in zijn tweede match kansloos achter en wint al na 18 minuten de wedstrijd, om zo richting de finale te trekken. Wie kan dit Sector One nog stoppen?

RSCA Esports beste ‘voetbalteam’

RSCA Esports kreeg de Ornn en koos voor een Yasuo in de midlane, met een Gragas in de jungle. Een Senna en Tahm Kench in de botlane maakten een erg gebalanceerde compositie af. Bij KVM Esports was het allemaal wat meer verdeeld, met een Sett in de toplane en een Zac in de jungle. Dreamzyy kreeg zijn Diana in de midlane en een Tristana-Leona maakte de botlane af. De Yasuo van Taz kwam al vroeg op gang voor RSCA Esports, dat een vroege voorsprong wist uit te bouwen. Na een desastreuze teamfight in de midlane kon RSCA Esports de basis van KVM Esports al vroeg openbreken, om hun eerste overwinning binnen te halen. Met één been in de finale dus.

KVM Esports ging in de tweede game opnieuw voor de Leona-Tristana-botlane met een Gragas in de jungle. Met een Irelia in de midlane en een toplane Trundle had KVM Esports een erg agressieve compositie in handen. Bij RSCA Esports zagen we een Senna en Tahm Kench in de botlane, met Findus op zijn vertrouwde Jarvan IV in de jungle. Zij wilden duidelijk het spel vertragen en rustig uitspelen. Het ging lekker op en neer in de early game, maar het was uteindelijk opnieuw RSCA Esports dat een voorsprong kon uitbouwen na een belangrijke teamfight rond de Rift Herald. Dankzij enkele prachtige engages van jungler Findus bleef die voorsprong maar groeien en kon RSCA Esports zich plaatsen voor match 3. Daar nemen ze het op tegen Timeout Esports. De winnaar van die wedstrijd ontmoet Sector One in de finale.