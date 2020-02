Sector One blijft ongeslagen na zesde speeldag Belgische League of Legends-competitie: bekijk hoogtepunten week zes redactie

25 februari 2020

14u30 0 games Na de zesde speeldag van de Belgische League of Legends e-sportcompetitie blijft Sector One als enige ongeslagen na de winst tegen RSCA Esports. Met een match minder gespeeld dan achtervolger Timeout Esports, dat gisteren twee matchen won, kan het team volgende speeldag alleen aan de leiding komen. Hekkensluiters Brussels Guardians en KVM Esports konden ook deze speeldag niet winnen.

Bekijk hier de hoogtepunten:

RSCA Esports nam het in de eerste wedstrijd van de avond op tegen Sector One in een hectische en chaotische wedstrijd. Hoewel Sector One stevig de teugels in handen had, wist RSCA Esports hen toch meermaals het vuur aan de schenen te leggen. Het bleek echter onvoldoende om de overwinning in de wacht te slepen, waardoor Sector One ongeslagen blijft.

In de tweede match streed nummer twee van de ranglijst, Timeout Esports, tegen Brussels Guardians. De Brusselaars doen het de laatste tijd niet goed in de competitie, maar wisten toch stevig weerwerk te bieden tegen een ongewoon slordig Timeout Esports. ‘Jungler’ Valyrian en ‘top laner’ Tobio Rapido brachten Timeout Esports er echter bovenop en dwongen de overwinning af. Brussels Guardians verloor zo al vier wedstrijden op rij.

De match tussen RSCA Esports en Aethra Esports was de belangrijkste van de avond met oog op de play-offs, maar ook deze keer kon RSCA Esports zijn stempel niet drukken. Met hun karakteristieke agressieve stijl hielden ze de druk hoog, maar door enkele grote fouten, zoals het opgeven van Baron Nashor, lieten ze de overwinning door hun vingers glippen. Met nog drie wedstrijden te gaan staat Anderlecht nog steeds op de vierde plaats, maar het zal moeten knokken om nog in de play-offs te raken.

Ten slotte kregen we KVM Esports te zien, dat de laatste tijd goed presteert, tegen Timeout Esports. In een interessante pot die lekker heen en weer ging, was het uiteindelijk Timeout Esports dat aan het langste eind wist te trekken. KVM Esports speelt volgende week wel twee wedstrijden, waarvan één tegen RSCA Esports. Daar zal mogelijk de beslissing vallen over welke voetbalclub naar de play-offs trekt.

Voorbeschouwing:

Sector One en Timeout Esports lijken hun eerste en tweede plek niet meer te zullen afgeven, maar voor de overgebleven twee plaatsen zijn nog steeds vier teams in de running. Zullen het Aethra Esports en RSCA Esports worden of steken KVM Esports of Brussels Guardians er nog een stokje voor?

De eerste wedstrijd van de avond is die tussen RSCA Esports en Sector One. RSCA Esports heeft alle punten die ze kunnen sprokkelen broodnodig, maar daarvoor moeten ze voorbij koploper Sector One. Ze hebben hun identiteit als team nog niet volledig gevonden, en dat maakt opboksen tegen een gevestigde waarde als Sector One alleen maar moeilijker.



Timeout Esports neemt het dan weer op tegen Brussels Guardians. Als Timeout Esports de tweede plaats wil behouden en Sector One het vuur aan de schenen wil leggen, dan is winnen een must. Brussels Guardians heeft het moeilijk gehad, en lijkt niet opgewassen tegen het sterke Timeout Esports.

In hun tweede match van de avond kijkt RSCA Esports de jongens van Aethra Esports in de ogen. Beide teams delen momenteel de derde plaats met elk twee gewonnen en drie verloren wedstrijden. Zowel RSCA Esports als Aethra Esports boekten de voorbije weken niet de beste resultaten en verloren zo broodnodige punten. Wie van de twee zal zich hier kunnen herpakken?



Met Timeout Esports tegen KVM Esports sluiten we de zesde speeldag van de Belgian League af. KVM Esports boekte al veel vooruitgang en mag zelfs hopen op een plek in de play-offs. Het is echter nog maar de vraag of ze genoeg progressie hebben gemaakt om de nummer twee van de ranking te kunnen kloppen.