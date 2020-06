Sector One blijft ongeslagen in Belgian League: bekijk hoogtepunten derde speeldag redactie

16 juni 2020

11u53 0 e-sport Sector One blijft heersen in de Belgian League, de Belgische League of Legends-competitie. De derde speeldag startte met de match tussen Aethra Esports en RSCA Esports, waar het Aethra was dat het sterkst begon tegen een traditionele RSCA-teamcompositie.



Al snel stonden drie kills achter zowel de LeBlanc van Mikkel als op de Lee Sin van Goksi. RSCA Esports kwam nog even terug in de wedstrijd na een fight rond Dragon, maar Aethra Esports liet de leiding niet meer los. Ze konden na een sterke fight zowel de Dragon Soul, Baron én de Elder Dragon oppikken en lieten RSCA Esports kansloos achter.

Sector One

Nieuwkomer Team 7AM speelde zonder vrees tegen het ongeslagen Sector One en kon een eerste kill vinden, maar die werd al snel overschaduwd door een sterk Sector One in de early game. 7AM kon echter wel de eerste Dragon binnenhalen. Sector One nam de teugels stevig in handen en had een goldlead van 5.000 na 15 minuten. Ze wisten Baron op te pikken na 20 minuten, haalden wat meer kills, verzekerden zich van de tweede Baron en maakten de game af. Sector One blijft zo ongeslagen.

Saai

Aethra Esports kwam tegen Brussels Guardians het sterkst uit de draft en scoorde ook de eerste kill, terwijl Brussels Guardians de eerste Dragon claimde. Het tempo van de match lag laag, met beide teams die kalm probeerden te spelen. Het werd een lange en misschien zelfs saaie pot, met Brussels Guardians die de Mountain Soul kon ophalen, waardoor Aethra moest wachten op de Elder Dragon. Aethra gaf Brussels Guardians te veel ruimte waardoor ze Baron moesten opgeven en hun middle inhibitor verloren. Aethra Esports forceerde via Goksi een fight maar verloor die dramatisch, waardoor Brussels Guardians de game kon eindigen.

Dominantie

De speeldag werd afgesloten door KVM Esports en Team 7AM, die allebei een 1-2 record hadden. Het was KVM Esports dat stevig aan de leiding kwam en de game al vroeg domineerde met veel controle rond de objectives. Na 15 minuten stonden ze 4.000 gold en 6 kills voor, wat hen uiteindelijk ook de Mountain Soul opleverde. Na een Baron op 27 minuten was het game over voor Team 7AM, want KVM Esports liep zonder problemen hun basis binnen. Een dominante overwinning voor KVM Esports, dat eindelijk volledig toonde wat het in z’n mars heeft.

Uitslag

Stand