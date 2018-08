Samen naar de VR-arena

wordt het nieuwe paintballen The Park in Antwerpen: in groep virtuele schietgames spelen Ronald Meeus

12 augustus 2018

15u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Games In de huiskamer lijkt het niet meteen iets te worden met virtual reality, maar misschien maken we er wel graag een uitstapje voor. Wereldwijd schiet er een toenemend aantal VR-parken uit de grond, waar er toegang tot virtuele werelden wordt geleverd in individuele cabines of in geavanceerde multiplayer-arena’s. Ook Telenet wil daar een belangrijke speler in worden.

Voor een toeschouwer lijkt het alsof we wat rondjes om elkaar heen lopen, met plastic geweertjes schietend op imaginaire vijanden. Maar binnen in de VR-arena's die we aandeden in Antwerpen en Amsterdam, uitgerust met een pc in een rugzak, een VR-bril, lichaamssensoren en een gamecontroller die de vorm van een vuurwapen heeft, knokken we een heftige strijd uit.

HLN