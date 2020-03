RSCA Esports toch in play-offs: bekijk hoogtepunten speeldag 8 Belgische League of Legends-competitie redactie

10 maart 2020

11u46 0 games De achtste speeldag van de Belgische League of Legende-competitie bleek fataal voor Aethra Esports, dat de play-offs ziet wegglippen. KVM Esports en Brussels Guardians maken nog altijd kans op een plekje. RSCA Esports zit ook veilig, dankzij winst tegen de huidige nummer twee, Timeout Esports.

RSCA Esports koos opnieuw voor een heel agressief team met een Jarvan IV en een Fiora, terwijl Timeout Esports iets veiligere keuzes maakte met hun gekende Xayah-Rakan en een Maokai in de toplane. RSCA Esports kwam vroeg op voorsprong, maar toch knokte Timeout Esports zich weer in de wedstrijd. In een erg rommelige lategame werden er maar liefst twee Elder Dragons en twee Baron Nashors opgepikt en was het RSCA Esports dat Timeout Esports zijn tweede verlies bezorgde. Timeout Esports lijkt zijn ritme volledig kwijt te zijn, vlak voor de play-offs.

De wedstrijd tussen KVM Esports en Aethra Esports was erg belangrijk, want beide teams moesten winnen om hun play-offkansen gaaf te houden. KVM Esports nam een vroege voorsprong, maar na een sterk gevecht rond Dragon nam Aethra Esports stevig de bovenhand, wat hen ook de Baron opleverde. Dat was allemaal buiten KVM Esports gerekend, dat met een quadrakill van midlaner Dreamzyy het ganse team van Aethra Esports in puin kon leggen, wat hen meteen ook de overwinning opleverde. KVM Esports houdt de play-offdroom zowaar in leven!

Sector One koos tegen de Ezreal-Yuumi van Brussels Guardians voor een Caitlyn-Nami-botlane. Al vroeg werd duidelijk dat Sector One absoluut dominant was na een mislukte invasion van Brussels Guardians. Sector One speelde wat met zijn eten, maar maakte het dan uiteindelijk dan toch af. Deze match was er eentje om niets, want morgen krijgt Brussels Guardians pas het echte werk voor de kiezen, bij de inhaalwedstrijden van de uitgestelde vijfde speeldag. Sector One blijft ongeslagen.

Voorbeschouwing:

In de Belgische League of Legends-e-sportcompetitie zijn twee teams al zeker van de play-offs, terwijl vier anderen nog strijden voor de overgebleven plaatsen. Zelfs KVM Esports kan mathematisch nog de play-offs halen, maar heeft zijn lot niet in eigen handen. De achtste week van de Belgian League was vanavond normaal gezien de voorlaatste speeldag van de normale competitie, maar woensdag volgt ook nog een inhaalsessie, nadat technische problemen de vijfde speeldag in het water deden vallen.

In de eerste match om 19 uur neemt RSCA Esports het op tegen Timeout Esports, nummer twee in het klassement. Dat lijkt misschien onbegonnen werk voor RSCA Esports, maar Timeout Esports speelt wel al weken onder zijn niveau. Als RSCA Esports hen kan verslaan, zetten de Brusselaars een enorme stap richting play-offs. KVM Esports leek op het eerste gezicht uitgeteld, maar kan mits winst tegen Aethra Esports toch nog kans maken op play-offs als bovendien de andere teams een misstap begaan op de laatste speeldag. Ook voor Aethra Esports is het een match op leven en dood, want volgende week rest hen enkel nog een confrontatie met huidig leider Sector One.

Voor Brussels Guardians ziet het er plots een stuk rooskleuriger uit na de overwinning vorige week. Zij hebben hun lot nu volledig in eigen handen. Ze staan oog in oog met Sector One, maar voor hen maakt dat resultaat niet heel veel uit. Hun belangrijkste wedstrijden worden volgende week afgewerkt, tegen RSCA Esports en Aethra Esports.