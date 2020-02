RSCA Esports moet vanavond winnen om play-offs te halen. Volg alle vier LoL-wedstrijden hier live om 19 uur Redactie

17 februari 2020

17u17 0 games Op de vijfde speeldag van e-sportcompetitie Belgian League staan belangrijke League of Legends-wedstrijden op het programma. Niet alleen voor de teams bovenaan het klassement, maar ook voor Brussels Guardians en KVM Esports, die onderaan bengelen. Alle vier confrontaties kan je hier vanaf 19 uur live volgen.

Sector One neemt het in de eerste match op tegen Aethra Esports, dat vorige week verloor van KVM Esports. Ze zitten momenteel in een kleine vormdip en zullen het zonder twijfel ook heel lastig krijgen tegen het ongeslagen Sector One. Hun wedstrijd van volgende week tegen RSCA Esports wordt ongetwijfeld belangrijker.



De confrontatie tussen Brussels Guardians en KVM Esports om 20 uur is van goudwaarde voor beide teams. Beide ploegen konden nog maar één keer winnen, en beten al vier keer in het stof. De winnaar neemt een optie op de play-offs en geeft een stevige knauw aan de kansen van de tegenstander.

Nummer één vs. nummer twee

De belangrijkste match van de avond is ongetwijfeld die om 21 uur tussen Sector One en Timeout Esports, de nummer één tegen de nummer twee. In de vorige confrontatie trok Sector One aan het langste eind, maar doorheen het seizoen zagen we Timeout Esports groeien en een eigen stijl ontwikkelen. De kans is groot dat het deze keer minder makkelijk zal gaan voor Sector One, al blijven ze wel de favoriet.

Om 22 uur speelt Brussels Guardians tegen RSCA Esports. Aan de start van het seizoen leek het erop dat Brussels Guardians geen kans zou maken, maar RSCA Esports liet onderweg al wat steken vallen. Als ze in de play-offrace willen blijven, zeker met de adem van KVM Esports en Aethra Esports in hun nek, dan zullen ze moeten winnen. Als Brussels Guardians deze speeldag verliest, mogen ze hun play-offdroom opbergen.

Stand