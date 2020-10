RSCA Esports ligt uit Belgian League Country Finals: bekijk hoogtepunten Jef Vandenbosch

13 oktober 2020

14u56 0 e-sport In de tweede wedstrijd van de Belgian League Country Finals maakte Aethra Esports zijn favorietenrol waar. Het knikkerde RSCA Esports uit het League of Legends-toernooi.

Game 1

RSCA Esports wist de eerste kill binnen te halen op Mikkel, maar hun zelfzekerheid bezorgde hen een achterstand nadat ze maar liefst vier spelers verloren in de botlane van Aethra Esports. Na twee kills in de midlane zat RSCA opnieuw iets beter in de wedstrijd, maar Aethra keek voornamelijk naar de objectives, waardoor ze zich al snel op Soul Point konden zetten. Die Infernal Soul ging ook naar Aethra Esports na een fantastische teamfight die RSCA Esports helemaal aan flarden scheurde. Aethra Esports trok naar de Baron, waar RSCA Esports zich miraculeus terug in de wedstrijd speelde met een gewonnen teamfight. Dat was echter buiten jungler Goksi op Graves gerekend, die simpelweg de Baron voor de neus van RSCA kon wegkapen. RSCA Esports kon zijn basis niet meer verdedigen en Aethra Esports haalde een eerste overwinning binnen.

Game 2

In de tweede game ging de voorsprong vroeg naar Aethra Esports, die via de Irelia van Mikkel twee makkelijke kills kon vinden, opgevolgd door een Dragon. RSCA Esports wist echter de botlane naar zich toe te trekken, waar Saitam op Swain zijn ding mocht doen. De wedstrijd veranderde in complete chaos toen RSCA de derde Dragon voor de neus van Aethra kon wegkapen, waarbij ze twee spelers inleverden. Aethra Esports negeerde de volgende Dragon om naar de toplane te lopen en daar een Ace te vinden. RSCA Esports was onmachtig en gaf zelfs een tweede Ace aan Aethra, dat de Baron en Soul Point met dank in ontvangst nam. De Baron bleek te sterk voor RSCA Esports, en Aethra Esports zet zich op matchpunt.

Game 3

Nogmaals ging de vroege voorsprong naar Aethra Esports in de mid- en de botlane. Het was opnieuw Mikkel, deze keer met Lucian, die de Annie van Taz helemaal wist af te breken. Ook de tweede Dragon ging naar Aethra, die hun grote voorsprong in de midlane maximaal wisten uit te buiten. De kleine gevechten over de ganse map gingen bijna altijd naar Aethra Esports, dat na een geweldig gevecht ook de Infernal Soul en de Baron kon oppikken. In de toplane ging het uiteindelijk fout voor RSCA Esports, die elke speler verloor aan een wervelend Aethra Esports. Dat was meteen ook het einde van de derde game.

Halve finale

In de halve finale treft Aethra Esports de mannen van Sector One. De winnaar mag naar de finale, waar KVM Esports wacht. De halve finale vindt plaats op 16 oktober om 19 uur, de finale is twee dagen later om 18 uur. De totale prijzenpot bedraagt 10.000 euro.

Bekijk ook de hoogtepunten van de eerste wedstrijd:

