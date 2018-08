Rotterdam verwoest in nieuwe trailer 'Battlefield V', die ook glimp van battleroyalemodus toont Joris Jansen sam

16 augustus 2018

18u08

Bron: Tweakers.net 0 Games Battlefield V speelt zich deels af in het Nederlandse Rotterdam. Dat blijkt uit de nieuwe trailer die Electronic Arts en Dice lanceren naar aanleiding van gamebeurs Gamescom. Volgens de makers onthult de video "een niet eerder getoonde en onvertelde kant van de Tweede Wereldoorlog".

In de trailer van de nieuwe Rotterdam-map zijn gevechten te zien tussen Duitse en geallieerde troepen bij onder meer Het Witte Huis en de Laurenskerk, twee bekende gebouwen die in 1940 de gevechten en het Duitse bombardement van 14 mei hebben doorstaan. Verder lijken de gevechten zich af te spelen rondom de Binnenrotte, een straat in de Zuid-Hollandse stad.



"Spelers moeten alles op alles zetten om in de Nederlandse straten weerstand te bieden tegen Duitse overname," luidt het. "Gedurende de video zijn dynamische vernietiging en andere fysieke omstandigheden duidelijk zichtbaar. De architectuur brokkelt af en creëert tegelijkertijd nieuwe doorgangen, als gevolg van 'close quarters combat'. Geen enkel gevecht in Battlefield V zal hetzelfde zijn."

Niet historisch accuraat

Bij de ingamebeelden van de gevechten in Rotterdam is wel niet alles historisch accuraat, weet Tweakers.net. Zo is bijvoorbeeld vrij prominent een Duitse Tigertank te zien, die in werkelijkheid pas twee jaar na de strijd om Rotterdam voor het eerst door de Duitsers werd ingezet. Ook is te zien dat vrouwelijke strijders deel uitmaken van de geallieerde troepen. Vrouwelijke soldaten zaten ook al in de aankondigingstrailer van Battlefield V , wat kritiek opleverde wegens niet historisch accuraat.

De trailer toont ook andere gebieden, zoals woestijn- en sneeuwlandschappen. In het laatste deel van de video lijkt Dice een tipje van de sluier op te lichten over de battleroyalemodus in Battlefield V. Zo is een ogenschijnlijk ondoordringbare cirkelvormige vuurzee te zien die steeds verder oprukt en het speelveld verkleint. Daarbij is niet alleen infanterie te zien, maar ook tanks die deelnemen aan de strijd.

Battlefield V werd eind mei aangekondigd en komt uit op 19 oktober. De nieuwste titel in de reeks is de opvolger van Battlefield 1 en speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog.

