Riante prijzenpot in e-Champions League voor 'FIFA 19' Loïs Franx

09 november 2018

18u31 0 Games Honderdduizend dollar, dat is wat je kan winnen in de finale van de e-Champions League, een e-sporttoernooi met voetbalgame FIFA 19. Naast die hoofdprijs, omgerekend 88.000 euro, is nog 180.000 dollar voorzien voor de ‘verliezers’.

Het evenement wordt georganiseerd door de Europese voetbalbond UEFA en EA, het gamesbedrijf achter FIFA 19. Alleen Xbox One- en PlayStation 4-spelers kunnen deelnemen, en dan nog alleen wie de officiële regels voor 1 november heeft geaccepteerd via zijn of haar EA-account.

Verloop

De online kwalificaties gaan door op 2 en 3 maart, waarna de 64 beste spelers het tegen elkaar opnemen tijdens een live-evenement op 26 en 27 april. De acht overlevers spelen de e-Champions League-finale tegen elkaar op 31 mei in Madrid, een dag voor de finale van de ‘echte’ Champions League.

Prijzenpot

Naast de prijs van honderdduizend dollar, krijgt de winnaar 850 Global Series Points. De rest van het overgebleven prijzengeld wordt verdeeld over de zeven overige spelers. De tweede plaats is goed voor zestigduizend dollar en een derde en vierde plaats leveren dertigduizend dollar op. De rest krijgt vijftienduizend dollar per persoon.

EK

In 2020 wil UEFA ook een e-sporttoernooi rondom het Europees kampioenschap organiseren. Over voorrondes, livewedstrijden en uitzendingen is nog niets bekend.

