REVIEW Football Manager 2020: op zoek naar nieuwe records TW

19 november 2019

13u29 2 Games Football Manager staat bekend als een hyperrealistisch spel over voetbalmanagement, maar eigenlijk schetst het een utopie van het wereldje. Dit is voetbal zonder matchfixing, zonder makelaars met Cypriotische rekeningen vol zwart geld, en zonder knokpartijen op een snelwegparking na de match. Ook Football Manager 2020 gaat gewoon over het spelletje met de bal, en zo is het goed.

Het gaat prima met Football Manager, dank u. Sinds Sega-dochter Sports Interactive in 2004 na een conflict met Eidos met de reeks startte (en zo de originele titel Championship Manager vaarwel zei) zit ‘s werelds meest verslavende spelletje in de lift. De editie van vorig jaar was de best verkochte ooit, en rondde deze zomer de kaap van een indrukwekkende twee miljoen verkochte exemplaren.

Die populariteit is deels te verklaren door het feit dat Sports Interactive telkens weer het evenwicht weet te vinden tussen oud en nieuw. Qua interface en navigatie voelt de game altijd vertrouwd genoeg aan voor ervaren rotten, maar er wordt net genoeg aangepast om alles toch weer fris en bijdetijds te doen aanvoelen. De jongste editie doet dan ook vermoeden dat het verkooprecord van vorig jaar wel ‘s snel aan diggelen zou kunnen gaan.

Voortdurend bijsturen

Zo is er ook nu weer een resem vernieuwingen, eigenlijk een combinatie van kleine tweaks en grote veranderingen die het spel écht een ander cachet geven. Zo kwamen er in de loop der jaren interactie met het bestuur, met spelers en met journalisten bij. De contractonderhandelingen werden ingewikkelder, de karakters van je spelers gingen een grotere rol spelen en zelfs het weer tijdens de match kreeg meer invloed op het resultaat.

Dat zorgt ervoor dat je serieus moet beginnen nadenken over wie je opstelt, wie je zo snel mogelijk wil verpatsen, en of je nu al dan niet een vlot scorende spits wil opofferen om je verdediging extra mankracht te geven. Voor wie pas komt piepen en het wat minder complex wil, zijn er ook ready-made tactieken waarmee je beproefde methodes van José Mourinho, Diego Simeone of de Italiaanse competitie kan gebruiken.

Lange termijn

De ingrijpendste nieuwigheid in Football Manager 2020 heet langetermijnvisie - veel echte clubleiders kunnen er een voorbeeld aan nemen. Voortaan krijg je van je bestuur ook doelen die je over verschillende jaren kan behalen. Winst maken op de transfermarkt bijvoorbeeld, of je jeugdwerking aanscherpen. Maar maak je geen illusies, net zoals in het echte leven geldt ook hier: het kan geen kwaad om onderweg zoveel mogelijk te winnen.

Ook het ‘Development Centre’ kreeg een grondige opfrisbeurt, en is nu je vaste stek om jong talent te ontwikkelen. Je kan je jeugdploegen veel meer in detail volgen en je hele staff gerichter aan het werk zetten, zodat je goudhaantjes zich effectief tot de sterren van je toekomstige A-kern ontwikkelen. Ook deze innovatie zorgt dat je pas écht van de game kan gaan genieten als je de opmars (of neergang) van je team over vele seizoenen speelt En dat maakt deze Football Manager 2020 alleen maar interessanter.

Vervelend vragenuurtje

Kunnen we er dan niks slechts over vertellen? Toch wel.

De werkpunten zijn eigenlijk al jaren dezelfde. Zo klinkt het geluid zelfs bij een oefenmatch in derde klasse alsof de teams in een volgepakt Parc des Princes of Bernabeu spelen, en zien de stadionomgevingen er tijdens wedstrijden nog altijd wat knullig uit. Football Manager maakt zich sterk dat weersomstandigheden nu veel beter worden weergegeven, maar grafisch moet je je daar niet te veel van voorstellen.

Maar het echte manco zit ‘m in de interactie met spelers en de pers. Persconferenties worden nog altijd snel een repetitief klusje, met een beperkt aanbod van vragen en antwoorden. Hoe en wat je op die vragen antwoordt heeft bovendien nauwelijks invloed op het verloop van het spel. Al dat gepalaver wordt stomvervelend als je er seizoen in, seizoen uit mee opgezadeld wordt. En het vertraagt de game aanzienlijk.

We nemen aan dat voetballers ook in het echte leven niet uitkijken naar het wekelijkse post-match vragenuurtje. Maar een martelgang zoals in dit spel kan het onmogelijk zijn.

Veredelde, verslavende spreadsheet

Kortom: Football Manager 2020 borduurt verder op de beproefde formule, en zal daarmee vast opnieuw het vertrouwde, door cijfers en tactiek geboeide, publiek aan zich weten te binden. Maar als je huisgenoten vroeger al niet snapten waarom je urenlang druk doet over een veredelde spreadsheet, zullen ze het vandaag ook niet begrijpen.

Toch geeft de nieuwe focus op jarenlang uitbouwen van je favoriete club een nieuwe dynamiek aan Football Manager 2020. Dit is dan ook een waardige jongste telg van een steeds puiker wordende managementsimulatie-reeks, waar je elk seizoen weer een beetje dieper in kan duiken..

Zodra je je eerste save game start en de adrenaline voelt bij een nieuwe club, een nieuwe transferperiode of een geniale zelfbedachte tactiek, wéét je dat je weer nachtenlang ongezond veel tijd achter je pc zult zitten. Daar durven we een paar zakken Cypriotisch zwart geld op te verwedden.