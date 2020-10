REVIEW ‘FIFA 21'. Wéér meer van hetzelfde, ‘aanvallers’ kunnen hart wel ophalen en Career Mode is lichtpunt ABD

09 oktober 2020

09u43 0 Games Vanaf vandaag ligt de voetbalgame ‘FIFA 21' in de winkelrekken. Hoog tijd dus voor een review. Nadat de vorige editie veel kritiek te verduren kreeg, hoopt ontwikkelaar Electronic Arts (EA) de criticasters de mond te snoeren. Of dat lukt? Niet helemaal.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

‘FIFA 21' zet in zijn gameplay vol in op de aanval. ‘Agile dribbling’ is een van de voornaamste nieuwe features. Het moet gezegd: dribbelen in de nieuwste versie voelt bijzonder soepel aan. Vlotter. Efficiënter. Met meer mogelijkheden. Aan ‘gallery play’ geen gebrek, de aanvallende FIFA-spelers kunnen hun hart ophalen.

Er is ook een nieuwe tool om de looplijnen van je spelers te controleren, de zogenaamde ‘directed runs’. Weinigen gaan die echt aan hun skillpakket toevoegen, lijkt ons. Daar zijn de computergestuurde ploegmaats (AI) nog te onbetrouwbaar voor.

Hoe dan ook zijn er offensief weer extra opties bijgekomen. Het wordt weer bibberen en beven achterin. Of er nog voldoende balans in het spel zit? Nou... De wedstrijden blijven steevast doelpuntenfestivals, zoals ook in de vorige versies het geval was. Voor de realiteitszin hoef je het allang niet meer te doen. Een clean sheet halen, is quasi onmogelijk. Ja, zélfs met een keeper als Thibaut Courtois (rating: 89) in doel.

Meer van hetzelfde

De spelmode ‘FIFA Ultimate Team’ blijft het vlaggenschip. Weinig drastische veranderingen daar. Waarom zou EA ook? Ze draaiden in 2019 een totale omzet van 2,3 miljard euro aan micro-transacties, waarvan een groot deel via de verkoop van pakketten in FUT (in ons land is dat verboden). Meer van hetzelfde dus.

Wél zijn er twee aanpassingen die ons en vele andere FUT-spelers zal plezieren. FUT kan nu ook in co-op modus gespeeld worden. ‘Division Rivals’ en ‘Squad Battles’ zijn er nu dus ook voor twee. Je spelers verliezen ook geen conditie meer door wedstrijden af te werken, waarvoor dank, EA.

Career Mode als lichtpunt

In een lang vervlogen tijd was net de Career Mode dé reden waarom je een nieuw FIFA-spel zou kopen, maar sinds de opkomst van FUT werd de carrièremodus te vaak verwaarloosd. Ook ‘FIFA 20' was op dat vlak een serieuze teleurstelling. Ontelbare bugs (fouten), belachelijk onrealistische transfers, noem maar op. EA beloofde hieraan te sleutelen. En dat deden ze. Zowaar met succes.

Zo zijn er meer opties bij - de realistischere - transfers. Bijvoorbeeld een aankoopoptie bij het huren van een speler. Er is ook een nieuwe interactieve simulatietool. Tijdens het simuleren van duels kan je wissels doorvoeren en op élk moment zelf weer beginnen spelen. Het voelt wat aan als Football Manager. Alleen kan je als het fout loopt wel in de game ‘springen’ om de scheve situatie nog recht te zetten. Wij zijn fan.

De ontwikkeling van (jonge) spelers is nu nog preciezer te managen dankzij ontwikkelingsplannen. Ook het trainingssysteem kreeg een update. Door te trainen verhogen de spelers hun ‘scherpte’, waardoor hun kwaliteiten tijdens wedstrijden nog extra uit de verf komen. Te veel trainen is echter nefast: hun ‘fitheid’ kan zo afnemen. Het is belangrijk om hierin een balans te vinden. De nieuwe trainingen voelen een tikkeltje te veel aan als extra rondslomp, maar dat is verwaarloosbaar.

Er is wel nog iets dat ons blijft irriteren: de transferonderhandelingen duren nog steeds tergend lang. En de ‘look and feel’ ervan is allesbehalve veranderd - een ware facelift kreeg ‘FIFA 21' in zijn geheel niet. EA verloor, net als vorig jaar, ook weer enkele licenties. Zo is AS Roma vervangen door FC Roma, is de Serie B verdwenen en ontbreken ook de licenties van de nationale ploegen van Italië en Portugal.

Volta: gamemode aan de zijlijn

Volta blijft dan weer een gamemode aan de zijlijn. Eén waarin EA weinig lijkt te investeren. Zo is er een story mode - ‘The Debut’ - met onder meer Kaká en Henry als sterren. Het idee erachter is goed, de uitwerking... Tja, laat ons zeggen dat de inhoud en de verhaallijn ons niet hebben omvergeblazen. De beleving is minder, de gameplay beter. Een welkome nieuwigheid is dat er, net als in FUT, met vrienden gespeeld kan worden. En de nieuwe skillmoves zorgen voor meer variatie.

Conclusie

Wie op grote veranderingen hoopte, stelt zijn verwachtingen beter bij. Van baanbrekende nieuwigheden is geen sprake. Enkele geslaagde nieuwe features en aanpassingen, vooral in Career Mode, zijn er wel. De (aanvallende) gameplay voelt bijzonder vlot aan. Kortom: ‘FIFA 21' blijft de voetbalgame bij uitstek. Een game met een sterke basis. Al is deze editie - alweer - te veel een update, eerder dan een volledig nieuw spel. Onze conclusie in punten: een 7/10.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Lees ook:

Lukaku niet te spreken over gezakte FIFA-rating: “Ze willen dat wij klagen om publiciteit te krijgen”