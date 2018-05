PUBG sleept Fortnite voor de rechter omdat 'Battle Royale'-modus te hard lijkt op eigen spel kg

29 mei 2018

16u26

Bron: BBC, PC Gamer 0 Games De makers van PUBG, oftewel PlayerUnknown's Battlegrounds, klagen de ontwikkelaars van Fortnite aan vanwege de treffende gelijkenissen tussen de twee spellen. Een Zuid-Koreaanse rechtbank moet nu bepalen of de aanklacht terecht is.

De Fortnite-ontwikkelaars worden ervan beschuldigd dat ze specifieke gameplay-elementen, zoals de gebruikersinterface en bepaalde game-items, hebben gekopieerd uit PUBG. Dat meldt de BBC. Bluehole, de Koreaanse ontwikkelaar van PUBG, diende de aanklacht voor copyrightschending al in januari in. Het Amerikaanse Epic Games, de ontwikkelaar van Fortnite, heeft nog niet gereageerd op de zaak.

Battle Royale

PUBG werd in maart 2017 voor het eerst gelanceerd in een bètaversie. In het spel worden honderd gamers gedropt op een eiland, waarna ze alle andere deelnemers moeten uitschakelen. De laatste speler die nog in leven is, wint het spel.

Fortnite zou verschillende elementen van het spel hebben gebruikt in zijn ‘Battle Royale’-spelmodus, klinkt het. Net zoals in PUBG moeten honderd gamers het in die modus tegen elkaar opnemen op een eiland tot er één overlever overblijft. Tijdens het spel kunnen deelnemers wel grondstoffen verzamelen om schuttingen te bouwden. De ‘Battle Royale’-gameplay werd in september 2017 toegevoegd, ongeveer twee maanden na de initiële lancering van Fortnite.

Last man standing

De 'last man standing'-gameplay is allesbehalve uniek voor PUBG. Het spelmechanisme is op het ogenblik razendpopulair en wordt bijvoorbeeld ook geïntroduceerd in de nieuwe Call of Duty: Black Ops IIII die er in oktober aankomt.

De spelmodus bezorgde zowel PUBG en Fortnite in ieder geval miljoenen fans. Op een piekmoment in januari werd het online slagveld van PUBG bevolkt door maar liefst 3,2 miljoen spelers, een record dat Fortnite een maand later aan diggelen sloeg met 3,4 miljoen simultane spelers, volgens PC Gamer.