Proximus lanceert competities rond games FIFA, Counter-Strike en League of Legends sam

18 mei 2018

13u50

Bron: belga 0 Games Proximus lanceert drie competities rond e-sport - competitief gamen - in ons land. De kampioenschappen draaien rond de populaire games League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive en FIFA.

De competities staan open voor iedereen, zowel amateurs als professionele gamers. Ze bestaan uit drie fases, namelijk de onlineselectie, de groepsfase en het slotevenement. In augustus volgt de aftrap.

De kampioenschappen van League of Legends en Counter-Strike: Global Offensive worden georganiseerd in samenwerking met ESL Benelux, terwijl voor de FIFA-competitie een exclusief akkoord is met de Pro League. De details hiervan zal de Pro League zelf presenteren op 22 juli.

Nieuwe zender

Om het potentieel van de e-sport volledig te benutten, roept Proximus de zender EsportTV in het leven, zodat de fans alle grote competities kunnen volgen. Via sociale media volgt ook een campagne rond e-sport.

"De e-sporten zijn geen tijdelijke mode, maar worden een echt fenomeen", vertelt Guillaume Boutin van Proximus. Hij verwacht tegen 2020 twee miljoen Belgische fans.