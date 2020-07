PREVIEW Assassin’s Creed Valhalla: fileer de vijand in alle discretie … of met de botte bijl Raf Picavet

15 juli 2020

17u33 0 games Echte Vikings droegen geen horens op hun helmen, waren meesters in diplomatie en niet te beroerd heimelijke tactieken in te zetten. Stuk voor stuk elementen die je terugziet in ook dit hoofdstuk van de historisch verankerde actie-avonturenserie, zonder je de vrijheid te ontnemen om er brutaal ‘in te vliegen’. Wij vlogen alvast met de polsdolk in de aanslag in een drie uur lange previewsessie.



Valhalla is 100 procent Assassin’s Creed. Dat betekent een uitgestrekte open wereld die je grotendeels op eigen initiatief en risico verkent. De totale oppervlakte zou ruwweg dubbel zo groot zijn als de landmassa’s in de al indrukwekkend uitgestrekte voorganger Odyssey. Hier beslaat die het politiek verscheurde Engeland in de 9e eeuw. Het ‘beloofde land’ voor jouw Vikingleider die het barre Noorwegen achterliet in de hoop hier een bestaan voor zijn clan uit te kerven. Dat kerven mag je dikwijls letterlijk nemen, maar geweld is zeker niet je enige optie. Je succes zal net zo sterk bepaald worden door hoe je verschillende koninkrijken tegen elkaar uitspeelt en welke bondgenoten je onder de lokale bevolking maakt.

Dronken vrijpartij

Ook het archetype van Vikingleider met baard is geen voldongen feit. Ik kies namelijk voor de vrouwelijke optie. Die doet het zonder baard, maar is niet minder stoer. Op de pure gameplay heeft dat weinig impact, maar het bezorgde me wel een first in mijn videogameleven. Op een trouwfeest van een bevriende Engelse vorst troonde ik immers een man in plaats van een vrouw naar een afgezonderd plekje … en bleek ik achteraf ook nog eens zo dronken dat ik met de verkeerde broer in het hooi had gerold. Een luchthartig, wereldverrijkend intermezzo in een game die zich toch typeert vooral door brutale en/of heimelijke gewelddadigheid.

Werken aan de toekomst

Ik sluipmoord mezelf in alle stilte door een dorpje dat bezet wordt door een minder sympathieke Vikingbende. Ik bestorm samen met Engelse én Vikingbondgenoten een burcht en hak me tot (en uiteindelijk doorheen) de reus die mijn toekomstplannen in de weg staat. Tot zover toont Valhalla weinig echt nieuws op de intussen beproefd en goed bevonden formule. Het verschil ligt vooral in de overtuigende Engelse middeleeuwse setting, in het centrale spelmechanisme waarin je een nederzetting tot je nieuwe thuis uitbouwt en in het verrassend andere gevechtssysteem.

Vijandbuffet

Mijn nederzetting kreeg ik tijdens mijn drie uur durende hands-on met de game niet te zien. Dat nieuwe gevechtssysteem des te meer. De nieuwigheid om in elke hand een wapen te dragen valt misschien het meest op, maar dat is niet het enige waar de Assassin’s Creed-veteranen in Valhalla aan moeten wennen. Elke confrontatie vraagt je een oog te houden op je uithouding, het opsparen en activeren van speciale aanvallen én experimenteren met nieuwe counters op het gevarieerde buffet vijanden. En hoewel de vorige afleveringen niet kinderachtig deden over het occasionele afgehakte hoofd, mag het hier toch ‘iets meer zijn’. Toch één cliché van de brutale Viking dat de gamevertaling haalde.

Mijn Viking is beter dan de jouwe

Assassin’s Creed Valhalla speelt naar goeie gewoonte als een vlot sturende actiegame, maar net zoals zijn voorgangers wordt die op zijn beurt bepaald door het onderliggende rollenspelsysteem. Daarbij specialiseer je jouw Viking met uitrusting en het aanleren van bepaalde technieken, zodat die telkens weer iets beter op je individuele speelstijl aansluit. De opties daar leken me dieper en complexer dan ik gewend ben van deze reeks, maar dat ligt waarschijnlijk voor een stuk aan het feit dat ik ergens midden in de game gedropt werd én te weinig tijd om het helemaal uit te pluizen.

Drie uur waren veel te kort om een echte indruk te krijgen van de grotere vernieuwingen die Valhalla naar deze Assassin’s Creed belooft te brengen. De fan die naar een verfijnde en tegelijk extra brutale variant op de beproefde formule hongert, zit alvast gebeiteld.

Assassin’s Creed Valhalla verschijnt 17 november voor pc, PS4, PS5 en Stadia. Later volgen versies voor de PS5 en Xbox Series X.