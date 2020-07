Populaire game Rocket League binnenkort gratis te downloaden JTO

22 juli 2020

14u24

Bron: AD 0 Games De game ‘Rocket League’ is binnenkort gratis te downloaden voor alle platformen waarop het te spelen is. Ontwikkelaar Psyonix laat dit weten via een bericht op zijn website. Spelers die voorheen wel voor de game hebben betaald, krijgen een heleboel extra’s.

‘Rocket League’ kost nu nog 20 euro. Zowel spelers op de pc als op de consoles PlayStation 4, Xbox One en Switch kunnen de game binnenkort kosteloos downloaden en spelen zonder begrenzingen. De exacte datum is nog niet bekendgemaakt.

Bij ‘Rocket League’ bestuurt de speler een auto binnen een arena waarbij hij probeert een grote bal in het doel van de tegenstander te werken. Het heeft wat dat betreft veel weg van voetbal, maar dan met auto's. Het spel is vijf jaar na de release nog steeds enorm populair en wordt dagelijks door zo’n 40.000 verschillende spelers gespeeld. Vooral sinds het begin van de coronacrisis is er een duidelijke toename van het aantal spelers geconstateerd.

Als je de afgelopen jaren hebt betaald voor de game, dan geeft ontwikkelaar Psyonix een hoop leuke extra’s weg. Zo krijg je een ‘Legacy’-status, ontvang je gratis alle extra content die de afgelopen jaren is verschenen en krijg je nog een paar extra cosmetische voorwerpen in de game.