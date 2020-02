Pokémon Home gelanceerd: speel met al je favorieten over verschillende spellen heen YV

12 februari 2020

11u23

Bron: Nintendo 12 Games Vanaf vandaag kunnen gamers gebruik maken van Pokémon Home, een clouddienst voor al je Pokémon voor Nintendo Switch, iOS en Android. De service brengt de beestjes uit ondersteunde spellen bij elkaar om mee te gamen en met een app voor je smartphone kan je zelfs onderweg ruilen.

Trainers kunnen Pokémon uit de spellen Pokémon Sword en Shield, Let’s Go Eevee, Let’s Go Pikachu en Pokémon Bank, van de Nintendo 3DS, overzetten naar de Pokémon Home cloudservice. Van daaruit kan je met je verzamelde Pokémon spelen op de voorgenoemde spellen. Binnenkort kan je zelfs alle beestjes die je te pakken kreeg in Pokémon Go overzetten, al is nog niet bekend wanneer dat mogelijk zal zijn.

Met de app voor je smartphone kan je je Pokémon altijd en overal ruilen. Dat gebeurt op verschillende manieren via bijvoorbeeld een Wonder Box, waar je Pokémon in kan plaatsen en zo makkelijk kan ruilen met andere spelers over de hele wereld. Daarnaast kan je ook gewoon Pokémon ruilen met je vrienden. De app voor smartphones kan je downloaden voor iPhone of Android.

Betaald abonnement

De meeste nieuwe functies zijn gratis te gebruiken, al biedt Nintendo ook een premiumabonnement aan. Die verhoogt het aantal Pokémon dat je kan plaatsen en start vanaf 2,99 euro per maand.