Tiener (13) probeert moeder te wurgen nadat ze zijn Playstation afneemt

07 november 2018

14u07

Bron: L'Indépendant 33 Playstation Een Franse 13-jarige heeft in een woede-uitbarsting geprobeerd om zijn moeder te wurgen. De vrouw had hem gestraft door zijn Playstation 4 af te nemen.

Het dramatische voorval gebeurde maandag in de stationsbuurt van Perpignan. De moeder spoorde haar zoon, die aan het spijbelen was, aan om naar school te gaan. Tijdens de discussie strafte de vrouw haar zoon en nam zijn Playstation af. Daar bracht de tiener het grootste deel van zijn tijd op door, tot grote ergernis van zijn mama.

De straf viel echter niet in goede aarde. De jongeman werd woedend, duwde zijn moeder op bed en plaatste zijn arm krachtig op haar keel. Hij probeerde verschillende keren na elkaar om zijn moeder te verstikken, en bedreigde ze ondertussen met de dood.

Een van de buren verwittigde de politie. Die troffen het slachtoffer aan bij een buurman, gewond en met blauwe plekken in het gezicht. Haar zoon had zich intussen teruggetrokken op zijn kamer en werd door de politie opgepakt en opgesloten in een jeugdinstelling. Hij bekende de feiten maar minimaliseerde ze en beweerde voortdurend in conflict te liggen met zijn moeder. Toch zei hij spijt te hebben. Hij zal zich binnenkort voor de jeugdrechter moeten verantwoorden.

