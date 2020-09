Sony PlayStation 5 kost 500 euro en versie zonder schijflade kost 400 euro Redactie

16 september 2020

21u55

Bron: Tweakers 2 Playstation Sony heeft de prijs en verschijningsdata van de PlayStation 5 bekendgemaakt. De versie met blu-rayspeler kost 500 euro en Digital Edition zonder schijflade kost 400 euro. In Nederland en België zijn de consoles vanaf 19 november te koop.

In de VS, Japan en een aantal andere landen komt de PlayStation 5 uit op 12 november, twee dagen nadat de Xbox Series X en S verschijnen. Europa moet wachten tot 19 november. Sony geeft de PlayStation 5 dezelfde prijs als de Xbox Series X. De versie zonder schijflade is 100 euro goedkoper. Wat overige hardware betreft, is de Digital Edition identiek.

Microsoft kondigde eerder al de prijzen en verschijningsdata van de Xbox Series X en S aan. Die consoles kosten 500 en 300 euro en zijn vanaf 10 november wereldwijd te koop. De Xbox Series S is een veel minder krachtige variant, die ook geen schijflade heeft.