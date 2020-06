Sony onthult twee PlayStation 5-consoles met opvallend nieuw design Redactie

11 juni 2020

22u00 208 Playstation Sony heeft twee PlayStation 5-consoles met een opvallend nieuw design onthuld: één ervan is digitaal, zonder disklezer dus. Dit najaar zouden consumenten de toestellen in de rekken moeten kunnen vinden. De prijs werd nog niet bekendgemaakt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De focus lag vooral op de nieuwe games die uitgebracht zullen worden. Er zaten een heleboel klassiekers tussen, denk maar aan Grand Theft Auto, Gran Turismo en Resident Evil. Maar Sony verraste toch ook met een reeks nieuwe titels, die hun geheimen nog moeten prijsgeven.

De verwachtingen zijn hooggespannen voor de release van de PS5. De spelcomputer van Sony domineert de markt voor videogames al zeven jaar, met een verkoop van meer dan 110 miljoen apparaten. Daarmee zet het rivaal Microsoft -de maker van de Xbox- in de schaduw. Beide bedrijven wekten vorig jaar al de nodige verwachtingen door openlijk over de volgende generatie spelcomputers te praten.

8K-beeld

Sony lanceert ook 8K-beeld voor de Playstation 5, een nieuwe beeldresolutie die nog eens vier keer zo scherp is als 4K en zestien keer beter dan ‘gewone’ hogedefinitiebeelden. Nadeel is wel dat u er een nieuwe tv zal voor moeten kopen, de prijzen van die toestellen beginnen momenteel bij 1.900 euro. Er is ook sprake van een kortere laadtijd ten opzichte van de vorige PlayStation.

De introductie van een nieuwe spelcomputer is doorgaans een zorgvuldig gechoreografeerd proces. Eigenlijk zou Sony tijdens een ontwikkelaarsconferentie in maart al een inkijkje geven in de technische mogelijkheden van de PS5. Het rondwarende coronavirus strooide echter roet in het eten.

Productielimiet?

Ook de belangrijke E3-conferentie in Los Angeles, die deze week zou plaatsvinden, verviel. Doorgaans geldt de Electronic Entertainment Expo als het belangrijkste evenement voor productlanceringen. Sony was niet van plan om deel te nemen aan de E3, maar had wel een livestreaming-evenement gepland. Dat werd een week uitgesteld in de nasleep van de protesten die over de hele wereld uitbraken na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd.

Ook Microsoft is van plan om tegen het einde van het jaar met een nieuwe spelcomputer te komen. Daarmee brandt de strijd om de gunst van de gamer volledig los. Sony lijkt vooral moeite te hebben om de kosten voor zijn PlayStation laag te houden. Het is nog niet bekend wat de PS5 kost. Vanwege de mogelijk hoge prijs zou Sony naar verluidt in eerste instantie een productielimiet instellen.

Bekijk ook de integrale voorstelling met commentaar van onze expert



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Playstation games kopen? Bekijk hier de populairste games op Tweakers.be



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.