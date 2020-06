Sony looft 50.000 euro uit voor vinden van kwetsbaarheden in PS4 Christian Born

25 juni 2020

12u08

Bron: AD.nl 0 Playstation Sony is een zogenaamd ‘bugbountyprogramma’ voor de PlayStation 4 en het PlayStation Network gestart. Het vinden van een kwetsbaarheid in de hardware van de PlayStation 4 kan maximaal 50.000 dollar of 44.000 euro opleveren. Voor PlayStation Network is dat maximaal 3000 dollar of 2.600 euro.

Gevonden kwetsbaarheden in de PlayStation 4 die ingeschaald worden als een hoog, gemiddeld of laag risico, zijn goed voor respectievelijk 10.000, 2500 en 500 dollar. Voor meldingen van kritieke bugs in het PlayStation Network heeft Sony 3000 dollar over.

Er zijn natuurlijk wel wat regels verbonden aan het programma. Wat hardware betreft gaat het alleen om de PlayStation 4 en dan specifiek de meest recente versie van de firmware, de software waar de PlayStation op draait. Wel houdt Sony de deur open voor het uitkeren van beloningen voor het vinden van kwetsbaarheden in oudere versies, maar dat zal per geval beoordeeld worden. Voor het vinden van kwetsbaarheden in oudere PlayStation-consoles geeft Sony geen beloning.

Sony zegt dat het eerder al een ‘bugbountyprogramma’ voor PlayStation had, maar dat ging om een gesloten project waarbij Sony direct contact had met een aantal beveiligingsonderzoekers.

Xbox

Microsoft begon ook dit jaar ook een gelijkaardig project voor de Xbox. Daarbij is maximaal 20.000 dollar of 17.000 euro te verdienen voor het vinden van een kwetsbaarheid. Nintendo looft datzelfde bedrag uit voor kritieke kwetsbaarheden in zijn Switch- en 3DS-hardware. Die bedragen vallen overigens wel tegen als je het vergelijkt met giganten als Apple en Google: Apple looft maximaal 1 miljoen euro uit voor het vinden van zo’n kwetsbaarheid. Google betaalde in 2019 bijna 6 miljoen dollar of 5,3 miljoen euro aan vinders van lekken.

Bekijk ook



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.